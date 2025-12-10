Mercedes-Benz GLC thuần điện có thêm phiên bản 7 chỗ

Mẫu SUV điện Mercedes GLC phiên bản 7 chỗ vừa lộ diện với thiết kế kéo dài, nội thất trang bị MBUX Hyperscreen đẳng cấp và nền tảng sạc nhanh 800V, hứa hẹn tầm hoạt động lên tới 713 km. Cụ thể, cộng đồng yêu xe vừa được phen xôn xao khi những hình ảnh mới nhất của mẫu Mercedes-Benz GLC phiên bản chạy điện 7 chỗ tiếp tục lộ diện trên đường chạy thử.

Những chi tiết vừa được hé lộ cho thấy đây không chỉ là một phiên bản kéo dài đơn thuần mà còn là sự nâng cấp toàn diện về công nghệ và thiết kế, nhằm đánh chiếm thị phần SUV gia đình hạng sang đang ngày càng sôi động.

Phiên bản đang được thử nghiệm, tạm gọi là GLC EQ, gây ấn tượng với phần thân xe được nới rộng đáng kể ở khu vực phía sau. Các kỹ sư của Mercedes đã tinh chỉnh lại cột C và mở rộng kích thước kính hông, một giải pháp thiết kế nhằm tối ưu hóa không gian cho hàng ghế thứ ba. Tổng thể chiếc xe vẫn giữ được phong cách bo tròn đặc trưng của dòng xe điện EQ, giúp giảm hệ số cản gió và tăng hiệu quả vận hành.

Mặt trước của xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt kín đi kèm hiệu ứng đèn LED dạng điểm, mang lại diện mạo vừa hiện đại vừa dễ nhận diện thương hiệu. Để tăng thêm vẻ thanh thoát, xe được trang bị tay nắm cửa dạng ẩn và bộ mâm kích thước lớn. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED chạy dài liền mạch theo chiều ngang giúp đuôi xe trông bề thế và vững chãi hơn.

Điểm thay đổi mạnh mẽ nhất và cũng là chi tiết đắt giá nhất trên mẫu xe này nằm ở khoang nội thất. GLC EQ được ưu ái trang bị màn hình MBUX Hyperscreen cỡ lớn trải dài gần hết chiều rộng bảng táp-lô. Trang bị này vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe điện đầu bảng của hãng, mang lại trải nghiệm thị giác choáng ngợp và công nghệ đỉnh cao.

Cách bố trí cabin đi theo hướng tối giản nhưng tinh tế. Bệ trung tâm được thiết kế gọn gàng, tích hợp sạc không dây và các ngăn chứa đồ thông minh. Không gian sang trọng quen thuộc của Mercedes được hoàn thiện bởi hệ thống đèn viền nội thất đa sắc và cửa sổ trời panorama tích hợp tính năng Sky Control, cho phép người dùng điều chỉnh độ mờ kính chỉ bằng một nút bấm.

Về khả năng vận hành, mẫu SUV này được phát triển dựa trên nền tảng điện MB.EA thế hệ mới, hỗ trợ kiến trúc điện 800V tiên tiến. Công nghệ này cho phép xe đạt công suất sạc nhanh DC lên tới 330 kW, rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi tại các trạm sạc, giải quyết nỗi lo của người dùng khi di chuyển đường dài.

Cấu hình đang thử nghiệm sử dụng hai motor điện, sản sinh công suất khoảng 483 mã lực, cung cấp sức mạnh dồi dào cho một chiếc SUV 7 chỗ. Xe được trang bị bộ pin dung lượng khoảng 94 kWh, cho phép quãng đường di chuyển tối đa theo chuẩn WLTP đạt tới 713 km. Đây là một con số rất ấn tượng, đủ sức đáp ứng nhu cầu di chuyển hỗn hợp trong đô thị lẫn các chuyến đi xa.

Việc bổ sung hàng ghế thứ ba là nỗ lực của Mercedes nhằm đa dạng hóa công năng sử dụng cho dòng SUV cỡ trung này. Mặc dù không gian hàng ghế cuối phù hợp nhất cho trẻ em hoặc người lớn có vóc dáng nhỏ trong các chuyến đi ngắn, nhưng tính linh hoạt mà nó mang lại là không thể phủ nhận. Khi không cần sử dụng, hàng ghế này có thể gập phẳng hoàn toàn để mở rộng khoang hành lý, phục vụ cho những chuyến dã ngoại cần mang nhiều đồ đạc.

Sự xuất hiện của GLC EQ 7 chỗ cho thấy tham vọng của Mercedes trong việc lấp đầy các phân khúc xe điện. Với thiết kế bắt mắt, nội thất ngập tràn công nghệ và khả năng vận hành ấn tượng, mẫu xe này hứa hẹn sẽ trở thành một lựa chọn phù hợp cho các gia đình thượng lưu khi chính thức ra mắt trong thời gian tới.