Outlander rời khỏi thị trường Việt Nam vào tháng 11/2025 vì bán ế kéo dài. Lần trở lại này là một thế hệ hoàn toàn mới, không phải bản nâng cấp nhẹ và là lần đầu tiên mẫu xe này có hệ truyền động điện hóa trong danh mục của Mitsubishi tại Việt Nam.

Lô xe thương mại đầu tiên của Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam, dự kiến ra mắt đầu tháng 12/2026. Outlander trở lại sau đúng một năm rời thị trường vì ế lần này mang động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp mild-hybrid. Xe có cấu hình 5+2 chỗ và trang bị bộ mâm 20 inch.

Hình ảnh tại cảng cho thấy ít nhất hai cấu hình, khác nhau ở thiết kế và kích thước mâm. Hệ dẫn động bốn bánh S-AWC nhiều khả năng có mặt. Công nghệ an toàn chủ động ADAS cũng được nhắc tới — không loại trừ khả năng trang bị ngay từ bản tiêu chuẩn, nhưng danh mục trang bị chính xác cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được nhà phân phối công bố.

Phân khúc SUV cỡ C lúc này đã chật với sự có mặt của Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Ford Territory. Đây được xem là những đối thủ tên tuổi và đều đã có bản hybrid hoặc đang bán tốt. Outlander mới không chỉ phải hay hơn bản cũ, mà phải hay hơn cả một phân khúc đã thay đổi trong một năm qua.

Outlander mới dùng động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid (MHEV), cho công suất 174 mã lực và 279 Nm, đi kèm hộp số CVT. Xe bố trí 3 hàng ghế, cấu hình 5+2 chỗ. Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi vẫn giữ, nhưng tổng thể bề thế hơn, bộ mâm hợp kim 20 inch — lớn nhất phân khúc C nếu giữ nguyên bản về Việt Nam.

Outlander thế hệ mới chỉ sản xuất tại Nhật và xuất đi toàn cầu, nên bản về Việt Nam sẽ nhập nguyên chiếc từ Nhật. Với xuất xứ này, xe chịu thuế nhập khẩu khoảng 35% và đó là lý do giá bán dự kiến sẽ ở mức rất cao, dù nhà phân phối chưa công bố con số nào.

Nhãn năng lượng của một trong hai phiên bản xe Outlander vừa nhập về Việt Nam.

So sánh nhanh các đối thủ lắp ráp trong nước hoặc nhập từ ASEAN (thuế 0%) đang có lợi thế giá rõ rệt. Outlander muốn bán được thì phải thuyết phục người mua rằng nhập Nhật, máy turbo mild-hybrid và mâm 20 inch đáng với khoản chênh đó.

Giá bán sẽ được công bố vào đầu tháng 12 và thông số kỹ thuật liệu có giống như những sản phẩm đang được phân phối tại các quốc giá hay không.