Xe ga giá ngang SH Mode, trang bị không thua kém SH160i

Là mẫu tay ga thể thao đã được bán ra trước đó, phiên bản Speedfight 4+ GP Edition vừa được trình làng là một bản giới hạn, nổi bật với thiết kế được lấy cảm hứng từ đường đua MotoGP. Thân xe được sơn màu xám nhám, kết hợp các họa tiết trang trí màu vàng nổi bật.

Tay dắt phía sau cũng được hoàn thiện với tông màu vàng, trong khi yên xe có đường chỉ khâu màu đỏ tương phản. Những chi tiết như họa tiết số 150 đặc biệt, tấm lót sàn bằng kim loại đục lỗ và logo Motul góp phần tạo nên diện mạo khác biệt cho phiên bản giới hạn này.

Cung cấp sức mạnh cho Speedfight 4+ GP Edition là động cơ xi-lanh đơn, dung tích 150 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 12,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,2 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2,7 lít/100 km. Bình xăng có dung tích 7,4 lít.

Speedfight 4+ GP Edition sử dụng phuộc trước hành trình ngược USD và giảm xóc đơn phía sau. Hệ thống phanh đĩa được trang bị cho cả hai bánh, tích hợp ABS hai kênh nhằm tăng độ an toàn khi phanh. Xe sử dụng bộ vành hợp kim 13 inch, đi kèm lốp có thông số 130/60. Các thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình LCD kỹ thuật số.

Mẫu xe tay ga của Peugeot có trọng lượng 125 kg, chiều cao yên 780 mm. Đây là những thông số tương đối đáng chú ý đối với một mẫu xe tay ga 150 cc, hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày nhưng vẫn đề cao phong cách thể thao.

Tại thị trường Malaysia, Peugeot Speedfight 4+ GP Edition được bán với mức giá 10.388 ringgit - khoảng 65,3 triệu đồng.