Xe ga 57 triệu đồng gây chú ý với camera hành trình, màn hình TFT, ABS và TCS

Bên cạnh sự phát triển như vũ bão của xe máy điện thì xe xăng truyền thống vẫn là lựa chọn phổ biến, đây chính là lý do các hãng vẫn không ngừng giới thiệu các dòng xe mới. Thương hiệu WMoto cũng vừa giới thiệu dòng xe ga Griffin 205 thế hệ mới 2026.

Mang thiết kế maxi-scooter điển hình, WMoto Griffin 205 sử dụng bộ vành 14 inch, đi kèm lốp trước kích thước 100/80 và lốp sau 120/70. Xe có chiều cao yên 790 mm, trọng lượng khô 126 kg phù hợp với thể trạng của người Đông Nam Á. Mẫu xe này cũng được trang bị phuộc ống lồng phía trước và cặp giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh tải trước cho sự ổn định khi vận hành.

Hệ thống phanh sử dụng đĩa thủy lực đơn cho cả hai bánh, kết hợp công nghệ chống bó cứng phanh ABS hai kênh được trang bị tiêu chuẩn nhằm nâng cao mức độ an toàn trong quá trình vận hành. Xe cũng được tích hợp hệ thống kiểm soát lực kép giúp tăng cường sự an toàn khi vận hành.

Các trang bị được tích hợp trên Griffin 205 cũng thuộc hàng ấn tượng với hệ thống chìa khóa thông minh, cổng sạc USB Type-A và USB Type-C. Xe sử dụng cụm đồng hồ TFT toàn phần hỗ trợ kết nối smartphone, giúp người dùng quản lý xe thuận tiện. Ngoài ra, xe còn tích hợp camera hành trình phía trước tương thích với ứng dụng Road Cam, cho phép người dùng ghi lại hành trình ngay trong quá trình di chuyển.

Sức mạnh của WMoto Griffin 205 đến từ động cơ xi-lanh đơn dung tích 198 cc, làm mát bằng dung dịch, vận hành theo chu trình bốn thì và sử dụng cấu hình bốn van. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 19,4 mã lực tại 8.250 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 17,5 Nm ở 6.500 vòng/phút.

Tại thị trường Malaysia, Griffin 205 được bán với mức giá 8.888 ringgit - khoảng 57 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.