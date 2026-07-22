Yamaha giới thiệu xe ga Zuma 125 2026 mới, giá gần 100 triệu đồng

Không chạy theo xu hướng thiết kế mềm mại hay thể thao như phần lớn xe ga đô thị hiện nay, Zuma 125 lựa chọn một hướng đi riêng với ngoại hình góc cạnh, hầm hố và đậm chất thực dụng. Mẫu xe này hướng đến những người yêu thích phong cách khám phá và thường xuyên di chuyển trên nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

Zuma 125 2026 gây ấn tượng mạnh với cụm đèn pha đôi hình tròn bố trí bất đối xứng. Bao quanh là những mảng ốp thân xe được tạo hình vuông vức, cứng cáp, mang phong cách công nghiệp thay vì vẻ ngoài bóng bẩy thường thấy trên các mẫu scooter đô thị. Thiết kế này không chỉ tạo nên cá tính riêng mà còn thể hiện rõ định hướng hướng đến các hoạt động ngoài trời, giúp chiếc xe trông mạnh mẽ và bền bỉ hơn.

Không dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, nhà sản xuất Nhật Bản còn trang bị cho Zuma 125 nhiều chi tiết phục vụ khả năng vận hành trên những cung đường đa dạng. Xe sử dụng phuộc trước có chụp cao su chống bụi, lốp bán địa hình (Dual Purpose), bộ vành 12 inch trước sau cùng khoảng sáng gầm khá lớn. Những trang bị này giúp chiếc xe tự tin hơn khi di chuyển trên mặt đường gồ ghề, đường đất, đường sỏi hoặc các tuyến đường dẫn vào khu cắm trại và vùng ngoại ô. Dù không phải một mẫu xe địa hình chuyên dụng, Zuma 125 vẫn mang đến cảm giác sẵn sàng chinh phục những điều kiện vận hành khó khăn hơn so với một chiếc scooter thành phố thông thường.

Sức mạnh của Zuma 125 2026 đến từ động cơ xi-lanh đơn dung tích 125 cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Đây cũng là nền tảng động cơ đang được Yamaha sử dụng trên một số mẫu xe khác như Cygnus Gryphus và Lexi 125. Khối động cơ này được tối ưu cho khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị, phản hồi ga mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu thay vì theo đuổi hiệu suất cao như các mẫu scooter 150–160 cc.

Về trang bị, Zuma 125 2026 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, cổng sạc USB, hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh, công nghệ phanh UBS, giảm xóc sau đôi cùng khoang chứa đồ dưới yên đủ sức chứa một mũ bảo hiểm. Xe sở hữu bình xăng dung tích 6 lít đáp ứng nhu cầu di chuyển cả tuần của người sử dụng.

Tại thị trường Mỹ, Yamaha Zuma 125 2026 được niêm yết với giá 3.799 USD - khoảng gần 100 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.