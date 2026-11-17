Vẫn được thiết kế với phong cách xe tay ga cổ điển và kết cấu khung sườn lộ thiên cá tính, mẫu xe hướng tới những người dùng cần một mẫu xe hiệu suất cao cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố nhưng vẫn thể hiện được cá tính, Xe có chiều cao yên 790 mm, chiều dài cơ sở 1.540 mm và trọng lượng xe được công bố ở mức 151 kg.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xi-lanh đơn, dung tích 394 cc, làm mát bằng dung dịch, sử dụng 4 van. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 41,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 41,2 Nm tại 6.000 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất trên Roadster 400 nằm ở hệ thống lái Dynamic Linkage Articulated Steering (DLAS) được Italjet cấp bằng sáng chế. Thay vì sử dụng phuộc ống lồng truyền thống, hệ thống này ứng dụng cơ cấu liên kết khớp nối nhằm tách biệt chức năng đánh lái và giảm xóc. Theo nhà sản xuất, giải pháp này giúp cải thiện độ chính xác khi điều khiển, đồng thời duy trì sự êm ái khi vận hành.

Hệ thống treo của xe có hành trình 90 mm ở phía trước và 120 mm ở phía sau. Khả năng phanh được đảm nhiệm bởi hai đĩa phanh trước đường kính 280 mm và đĩa phanh sau 260 mm, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo. Xe sử dụng bộ vành hợp kim nan hoa kích thước 13 inch, hệ thống chiếu sáng LED toàn phần, đèn định vị ban ngày và màn hình đồng hồ TFT.

Đáng chú ý, khách hàng có thể lựa chọn nâng cấp hệ thống treo Ohlins và ống xả Akrapovič cho Roadster 400. Đây vốn là những trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Founders Edition giới hạn chỉ 777 chiếc trên toàn thế giới. Theo thông tin từ Italjet, toàn bộ số xe này đã được đặt mua hết chỉ sau 46 phút kể từ khi mở nhận đơn.

Phiên bản Roadster 400 tiêu chuẩn dự kiến bắt đầu được sản xuất vào mùa xuân năm 2027, với giá bán khởi điểm 7.995 euro - khoảng 227 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.