Trong bối cảnh người dùng Việt ngày càng chuyển sang các dòng SUV đô thị và MPV đa dụng, phân khúc sedan hạng B không còn duy trì sức hút như trước. Tuy nhiên, Toyota Vios vẫn là cái tên thường xuyên xuất hiện trong nhóm xe bán chạy, nhờ lợi thế về thương hiệu, khả năng vận hành ổn định và chi phí sử dụng được đánh giá là dễ tiếp cận.

Câu hỏi đặt ra không chỉ là Toyota Vios có còn đáng mua hay không, mà còn liệu mẫu sedan này có đủ sức cạnh tranh trước những đối thủ ngày càng cải thiện về thiết kế, trang bị và công nghệ? Toyota Vios không phải mẫu xe có thiết kế nổi bật nhất phân khúc, cũng không phải cái tên sở hữu nhiều công nghệ hay động cơ mạnh nhất. Thay vào đó, mẫu sedan Nhật Bản tập trung vào những yếu tố thiết thực như độ tin cậy, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, không gian sử dụng và chi phí bảo dưỡng.

Phân khúc sedan hạng B không còn duy trì sức hút như trước.

Tại Việt Nam, Vios tiếp tục được phân phối với 3 phiên bản gồm 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT. Giá niêm yết lần lượt là 458 triệu, 488 triệu và 545 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, cho công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT tùy phiên bản.

Thông số này không quá nổi bật nếu đặt cạnh một số đối thủ cùng phân khúc. Chẳng hạn, Hyundai Accent có công suất 115 mã lực, trong khi Honda City đạt 119 mã lực. Tuy nhiên, Vios không hướng đến khả năng tăng tốc thể thao mà ưu tiên sự mượt mà và ổn định trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Với điều kiện giao thông đô thị thường xuyên đông đúc, động cơ dung tích vừa phải kết hợp hộp số CVT giúp xe đáp ứng tương đối tốt nhu cầu đi lại, đưa đón gia đình hoặc di chuyển giữa các địa điểm làm việc.

Một lợi thế khác của Vios là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp công bố khoảng 5,8 lít/100 km, giúp người dùng kiểm soát chi phí vận hành trong thời gian dài. Đây cũng là lý do mẫu xe này vẫn được nhiều cá nhân, gia đình và khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải cân nhắc.

Trang bị có đủ sức cạnh tranh trong năm 2026?

Nếu trước đây Toyota Vios thường bị nhận xét là mẫu xe thiên về tính thực dụng, ít chú trọng trang bị tiện nghi, thì những lần nâng cấp gần đây đã giúp xe cải thiện phần nào hạn chế này. Khoang cabin được bố trí theo hướng đơn giản, các nút điều khiển tương đối dễ làm quen. Không gian hàng ghế sau đủ đáp ứng nhu cầu của một gia đình nhỏ, đặc biệt với những chuyến đi trong đô thị hoặc hành trình liên tỉnh không quá dài.

Ở phiên bản cao cấp 1.5G CVT, xe được trang bị thêm các tính năng an toàn chủ động thuộc gói Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường. Đây là những công nghệ có ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển.

Một lợi thế khác của Vios là khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy nhiên, người mua cần phân biệt rõ trang bị giữa các phiên bản. Bản E có cấu hình an toàn và tiện nghi thấp hơn bản G, do đó không nên chỉ nhìn vào giá bán để đánh giá mức độ hấp dẫn của từng lựa chọn.

Trong khi đó, một số đối thủ như Honda City và Hyundai Accent cũng liên tục cải thiện trang bị, đặc biệt ở hệ thống hỗ trợ lái, màn hình giải trí và tiện nghi nội thất. Điều này khiến Vios không còn dễ dàng tạo khoảng cách với các đối thủ chỉ nhờ lợi thế thương hiệu như trước.

Cuộc cạnh tranh ngày càng khó khăn với sedan Nhật và Hàn

Thị trường sedan hạng B tại Việt Nam đang có nhiều thay đổi. Sự phát triển của SUV đô thị, crossover và ô tô điện khiến nhóm xe gầm thấp dần mất đi một phần sức hút. Dù vậy, Toyota Vios vẫn duy trì được vị thế đáng kể. Theo số liệu bán hàng được công bố, trong 9 tháng đầu năm 2026, mẫu xe này đạt doanh số 6.931 chiếc, tiếp tục dẫn đầu nhóm sedan hạng B.

Honda City xếp thứ hai với 5.452 xe, trong khi Mazda2 đạt 4.098 xe. Hyundai Accent đứng thứ tư với 2.645 xe. Những con số này cho thấy Vios vẫn có lợi thế về sức tiêu thụ, dù khoảng cách với Honda City không quá lớn. Đáng chú ý, thị trường không còn duy trì sức mua như trước.

Trong tháng 10/2026, toàn phân khúc sedan hạng B chỉ tiêu thụ 1.813 xe, giảm 13,6% so với tháng trước và giảm 54,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng Toyota Vios đạt 659 xe trong tháng 10, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phân khúc. Kết quả này cho thấy mẫu xe vẫn có tệp khách hàng ổn định, nhưng đồng thời phản ánh những thách thức mà sedan hạng B đang phải đối mặt.

Ở góc độ lựa chọn sản phẩm, mỗi mẫu xe đều có những lợi thế riêng. Hyundai Accent phù hợp với người dùng chú trọng thiết kế hiện đại, không gian và trang bị. Honda City hướng đến nhóm khách hàng thích cảm giác lái linh hoạt, động cơ mạnh hơn. Trong khi đó, Toyota Vios vẫn tập trung vào tính thực dụng, độ tin cậy và giá trị sử dụng lâu dài.

Giá bán và ưu đãi vẫn là yếu tố quyết định

Một trong những lợi thế của Toyota Vios trong năm 2026 là chính sách bán hàng. Trong tháng 11, Toyota Việt Nam tiếp tục áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản Vios. Tùy phiên bản, giá trị hỗ trợ tương đương khoảng 46-54 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua xe trả góp còn có lựa chọn ưu đãi lãi suất cố định trong thời gian đầu.

Đây là yếu tố đáng cân nhắc đối với người mua xe lần đầu, đặc biệt khi ngân sách dành cho ô tô không quá dư dả. Tuy nhiên, mức ưu đãi thực tế có thể khác nhau tùy đại lý, thời điểm nhận xe và điều kiện áp dụng. Nếu lựa chọn phiên bản số sàn,

Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp công bố khoảng 5,8 lít/100 km.

Vios phù hợp hơn với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ hoặc người cần một phương tiện di chuyển có chi phí đầu tư ban đầu thấp. Trong khi đó, phiên bản E CVT có thể là lựa chọn cân bằng cho người mua xe gia đình, thường xuyên di chuyển trong đô thị. Phiên bản G CVT phù hợp với khách hàng muốn có thêm tiện nghi và công nghệ an toàn, dù mức giá cao hơn đáng kể so với bản tiêu chuẩn.

Toyota Vios phù hợp với nhóm khách hàng nào?

Sau nhiều năm có mặt tại Việt Nam, Toyota Vios đã xây dựng được hình ảnh về một mẫu sedan phổ thông, dễ tiếp cận và không quá kén người sử dụng. Với gia đình khoảng 3-4 thành viên, Vios có thể đáp ứng nhu cầu đi làm, đưa đón con đi học, mua sắm và những chuyến du lịch cuối tuần.

Khoang hành lý của sedan cũng đủ phục vụ những chuyến đi ngắn ngày nếu người dùng biết sắp xếp hành lý hợp lý. Đối với người mới mua ô tô, Vios có lợi thế ở cách vận hành tương đối dễ làm quen, kích thước không quá lớn và khả năng xoay xở trong đô thị. Mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ của Toyota tại Việt Nam cũng là yếu tố giúp người dùng thuận tiện hơn khi bảo dưỡng, sửa chữa.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên chở đủ 5 người cùng nhiều hành lý, hoặc cần một mẫu xe có khoảng sáng gầm cao để di chuyển trên đường xấu, Vios có thể không phải lựa chọn tối ưu. Người mua nên cân nhắc thêm các mẫu SUV đô thị hoặc MPV trong cùng tầm ngân sách.

Vẫn hợp lý, nhưng không còn là lựa chọn mặc định

Toyota Vios 2026 vẫn có những lợi thế đủ sức thuyết phục người mua, đặc biệt là nhóm khách hàng đề cao tính ổn định, chi phí sử dụng và khả năng thanh khoản trên thị trường xe cũ. Dẫu vậy, mẫu xe này không còn sở hữu ưu thế tuyệt đối trong phân khúc sedan hạng B.

Các đối thủ đã cải thiện đáng kể về thiết kế, động cơ, tiện nghi và công nghệ an toàn, trong khi xu hướng chuyển dịch sang SUV và xe điện cũng tạo thêm áp lực cạnh tranh. Vì vậy, Vios sẽ hợp lý hơn với người mua ưu tiên giá trị sử dụng lâu dài thay vì tìm kiếm một mẫu xe có nhiều trang bị hoặc cảm giác lái nổi bật.

Nếu mức ưu đãi đủ tốt và phiên bản được lựa chọn phù hợp với nhu cầu, đây vẫn là một trong những mẫu sedan đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam.