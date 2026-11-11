CFMOTO 125SC-S 2027 gây sốt với trang bị ấn tượng

Với thiết kế đặc trưng của một chiếc maxi-scooter, CFMOTO 125SC-S sở hữu ngoại hình góc cạnh, lấy cảm hứng từ dòng xe thể thao SR của hãng. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED đôi kết hợp dải đèn định vị DRL, trong khi đuôi xe được thiết kế thon gọn và vuốt cao.

Khu vực tay lái mang phong cách Clip-on, tạo diện mạo thể thao hơn so với những mẫu xe tay ga đô thị thông thường. Đáng chú ý, xe còn được tích hợp camera phía trước, phù hợp với định hướng phát triển dòng Connected Scooter của CFMOTO.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích khoảng 125cc. Theo nhà sản xuất, đây là động cơ thế hệ mới do CFMOTO tự phát triển, hướng đến khả năng vận hành linh hoạt, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, các thông số về công suất tối đa và mô-men xoắn hiện vẫn chưa được công bố.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên 125SC-S là cụm đồng hồ TFT kích thước 6,2 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key kết hợp công nghệ NFC, mang đến nhiều lựa chọn mở khóa và sử dụng tiện lợi hơn.

Về an toàn, CFMOTO trang bị cho mẫu xe này cả hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo Traction Control. Đây là những công nghệ chưa thực sự phổ biến trong phân khúc xe tay ga 125cc. Ngoài ra, xe còn có hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, giúp phát tín hiệu cảnh báo cho phương tiện phía sau khi người lái phanh gấp.

Khả năng sử dụng hằng ngày cũng được chú trọng với cốp dưới yên dung tích khoảng 30 lít, đủ sức chứa một mũ bảo hiểm Full-Face cùng một mũ kích thước nhỏ hơn. Phía trước xe có hai hộc chứa đồ dạng đóng và cổng USB phục vụ nhu cầu sạc thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển.

Hiện tại, CFMOTO chưa công bố giá bán cũng như thời điểm phân phối chính thức của 125SC-S tại từng thị trường.