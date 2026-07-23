Vario 125 Street 2027 trình làng tại Việt Nam, khác biệt với ghi đông trần

Honda Việt Nam (HVN) vừa trình làng phiên bản 2027 của mẫu xe tay ga Vario 125. Đây không phải là phiên bản nâng cấp về trang bị hay thay đổi thiết kế tổng thể, mà chủ yếu là bản cập nhật màu sắc, đồng thời bổ sung thêm biến thể Vario 125 Street với phong cách thiết kế mới.

Điểm khác biệt của Vario 125 Street nằm ở thiết kế ghi đông trần, phong cách thường xuất hiện trên các mẫu xe tay ga mang hơi hướng adventure. Kiểu dáng này tạo nên diện mạo đường phố riêng biệt, đồng thời mang đến tư thế ngồi thoải mái và cảm giác kết nối rõ hơn giữa người lái với xe trong quá trình vận hành.

Bên cạnh những thay đổi về phong cách, Vario 125 Street vẫn sử dụng các trang bị tương tự phiên bản tiêu chuẩn, bao gồm động cơ 125cc kết hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop. Động cơ trên Vario 125 2027 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4, giúp giảm lượng phát thải trong quá trình sử dụng, đồng thời duy trì khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe tay ga 125cc.

Honda Vario 125 phiên bản 2027 tiếp tục được trang bị cụm đồng hồ LCD toàn phần với giao diện hiển thị trực quan, cung cấp các thông tin như tốc độ, quãng đường di chuyển, mức tiêu thụ nhiên liệu cùng một số thông số vận hành khác. Xe sở hữu cốp chứa đồ dưới yên dung tích 18 lít, có thể chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng các vật dụng cá nhân.

Ngoài ra, mẫu xe này được nâng cấp cổng sạc USB từ chuẩn Type-A sang Type-C, hỗ trợ việc sạc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển. Vario 125 2027 tiếp tục sử dụng hệ thống khóa thông minh Smart Key với các tính năng như xác định vị trí xe, mở khóa từ xa và cảnh báo chống trộm.

Về an toàn, xe được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS, hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, giúp người lái kiểm soát xe trong quá trình giảm tốc.

Vario 125 2027 và Vario 125 Street 2027 sẽ được bán ra từ tháng 8 tới, hiện HVN chưa công bố giá bán chi tiết cho phiên bản mới.