Triumph Scrambler 400 XC 2026: Mô tô "hàng hiệu" với giá bán hợp lý

Triumph Scrambler 400 XC 2026 duy trì ngôn ngữ đặc trưng của dòng scrambler hiện đại với chắn bùn trước đặt cao, tư thế lái thẳng đứng và khoảng sáng gầm tối ưu cho những cung đường hỗn hợp. Bộ vành nan hoa kích thước 19 inch phía trước và 17 inch phía sau kèm lốp không săm đa dụng khẳng định định hướng off-road nhẹ, đồng thời đảm bảo sự ổn định ở tốc độ cao trên mặt đường nhựa. Hành trình treo 150 mm trước và sau cho phép xe hấp thụ dao động hiệu quả hơn khi di chuyển trên địa hình gồ ghề.

Xe sở hữu khối động cơ xi-lanh đơn TR-series, làm mát bằng dung dịch, cấu hình DOHC 4 van. Khối động cơ này sản sinh công suất 39,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 37,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Đặc tính vận hành thiên về mô-men xoắn trung vòng tua giúp xe đạt độ vọt tốt khi tăng tốc và duy trì sự linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị. Hộp số 6 cấp kết hợp ly hợp chống trượt và hỗ trợ (slip & assist clutch) không chỉ tối ưu cảm giác sang số mà còn giảm hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số gấp.

Hệ thống khung gầm được thiết lập theo hướng cân bằng giữa kiểm soát và sự thoải mái. Phuộc trước upside-down đường kính 43 mm mang lại độ cứng vững cao khi phanh gấp hoặc vào cua, trong khi giảm xóc sau monoshock có thể điều chỉnh preload, tích hợp bình dầu rời, cho phép người dùng tinh chỉnh theo tải trọng và phong cách vận hành. Với chiều cao yên 835 mm và trọng lượng 186 kg (bao gồm 13 lít nhiên liệu), Scrambler 400 XC mang đến tư thế lái tự tin cho đa số người dùng, đồng thời vẫn đủ đầm chắc khi vận hành ở tốc độ hành trình.

Trang bị an toàn được chú trọng với hệ thống phanh đĩa đơn trước - sau, trong đó phía trước sử dụng heo phanh radial bốn piston kẹp đĩa 320 mm, phía sau là heo phanh một piston đi kèm đĩa 230 mm. ABS hai kênh là trang bị tiêu chuẩn, đảm bảo khả năng kiểm soát ổn định trong các tình huống phanh khẩn cấp trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Xe sử dụng cụm đồng hồ tốc độ analog cỡ lớn đặt trung tâm, tích hợp màn hình LCD hiển thị vòng tua kỹ thuật số, quãng đường còn lại theo mức nhiên liệu và chỉ báo cấp số. Các thao tác điều khiển được bố trí trực quan trên cụm công tắc bên trái, trong khi cổng sạc USB-C đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử của người lái trong các hành trình dài.

Tại thị trường Malaysia, Scrambler 400 XC 2026 được bán với mức giá 34.200 ringgit - khoảng 230 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.