Giá xe máy điện Honda ICON e cuối tháng 5/2026: Giảm ngay 5 triệu đồng

Honda ICON e là dòng xe máy điện có thiết kế nhỏ gọn, tối giản nhưng vẫn năng động, phù hợp với người trẻ, đặc biệt là học sinh và sinh viên. Xe sở hữu kích thước 1.796 x 680 x 1.085 mm, chiều cao yên 742 mm và trọng lượng chỉ khoảng 87 kg, giúp việc điều khiển trở nên dễ dàng, nhất là với người mới lái hoặc có vóc dáng nhỏ. Tổng thể xe mang phong cách hiện đại với hệ thống đèn LED đồng bộ trước – sau, vừa tăng khả năng chiếu sáng vừa tiết kiệm điện năng. Logo Honda đặt tinh tế ở trung tâm mặt nạ tạo điểm nhấn thương hiệu đặc trưng.

Xe được phân phối với nhiều màu sắc thời trang như trắng ngọc trai, đỏ, đen, xanh ngọc và bạc ánh kim, đáp ứng đa dạng phong cách người dùng. Các đường nét thân xe bo tròn mềm mại tạo cảm giác thân thiện, gần gũi và đậm chất Honda. Hiện dòng xe này có 3 phiên bản khác nhau, có giá khởi điểm từ 20,5 triệu đồng. Nhiều HEAD Honda còn đang thực hiện khuyến mãi, giảm ngay 5 triệu đồng cho những ai mua ICON e.

Bảng giá Honda ICON e mới nhất cuối tháng 5/2026:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Mức ưu đãi (Triệu đồng) Honda ICON e Cao cấp 20,52 5,0 Honda ICON e Đặc biệt 20,71 Honda ICON e Thể thao 20,91

*Lưu ý: Giá và khuyến mãi ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe. Giá đề xuất chưa bao gồm pin.

Nhờ thiết kế gọn nhẹ, Honda ICON e linh hoạt khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Khoảng sáng gầm 132 mm giúp xe dễ dàng vượt qua gờ giảm tốc hay những đoạn đường hơi gồ ghề mà không lo cạ gầm. Đây là ưu điểm đáng giá với người thường xuyên di chuyển nội thành.

Honda ICON e được trang bị động cơ điện có công suất danh định 1,5 kW, công suất cực đại 1,81 kW và mô-men xoắn lên tới 85 Nm – khá ấn tượng trong phân khúc xe điện phổ thông. Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 48 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày trong thành phố. Khi vận hành, xe tăng tốc nhẹ nhàng, êm ái và gần như không phát ra tiếng ồn động cơ như xe xăng, mang lại cảm giác lái dễ chịu, đặc biệt trong khu dân cư hoặc khi đi học, đi làm vào buổi sáng. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước – sau giúp xe ổn định hơn khi đi qua ổ gà hoặc mặt đường không bằng phẳng.

Bên cạnh đó, Honda ICON e còn được trang bị hệ thống phanh CBS (Combi Brake System), hỗ trợ phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và bánh sau, giúp xe giảm tốc ổn định và hạn chế trượt bánh khi phanh gấp. Đây là tính năng hữu ích cho người mới lái hoặc khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt.

Xe sử dụng pin Lithium-ion đạt chuẩn chống nước và chống bụi IP67, dung lượng 30,6 Ah, điện áp 48V và có thể tháo rời để sạc trực tiếp tại nhà hoặc nơi làm việc. So với các dòng xe điện sử dụng pin cố định, thiết kế pin tháo rời mang lại sự linh hoạt hơn cho người dùng, không phụ thuộc vào vị trí trạm sạc. Sau mỗi lần sạc đầy, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 71 km. Quãng đường này hoàn toàn đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hay đi chợ hằng ngày ở khoảng cách gần.

Dù sở hữu thiết kế nhỏ gọn, Honda ICON e vẫn được trang bị cốp chứa đồ dung tích 26 lít, đủ để đựng mũ bảo hiểm nửa đầu, áo mưa, túi xách nhỏ và nhiều vật dụng cá nhân khác. Xe còn có cổng sạc USB phía trước, thuận tiện cho việc sạc điện thoại hoặc thiết bị di động khi di chuyển. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED, kết hợp với bảng đồng hồ điện tử hiển thị đầy đủ các thông tin như tốc độ, mức pin, quãng đường và trạng thái sạc, giúp người lái dễ dàng theo dõi và quản lý năng lượng.

Về ưu điểm, Honda ICON e có thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển, phù hợp với nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên hay người lớn tuổi. Xe không yêu cầu bằng lái do công suất dưới 4 kW và tốc độ tối đa dưới 50 km/h. Chi phí sử dụng ban đầu thấp nhờ mô hình thuê pin hàng tháng, đồng thời pin tháo rời cũng giúp việc sạc trở nên tiện lợi hơn. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như đèn LED, phanh CBS, cổng USB và cốp chứa đồ rộng. Khả năng vận hành êm ái, không phát thải khói bụi cũng là điểm cộng lớn về tính thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, Honda ICON e vẫn tồn tại một số hạn chế. Quãng đường di chuyển thực tế khoảng 50–70 km có thể chưa phù hợp với người thường xuyên đi xa. Tốc độ tối đa khoảng 49 km/h cũng khiến xe chưa thật sự lý tưởng cho nhu cầu di chuyển nhanh hoặc đi ngoại thành. Ngoài ra, chi phí thuê pin hàng tháng là khoản cố định nên nếu sử dụng trong thời gian dài, tổng chi phí có thể cao hơn các mẫu xe điện mua pin truyền thống. Thời gian sạc đầy khoảng 8 tiếng vẫn khá lâu và hiện chưa hỗ trợ sạc nhanh. Khả năng chở nặng hoặc leo dốc lớn của xe cũng còn hạn chế so với các dòng xe máy điện công suất cao hơn.