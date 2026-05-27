Lexus RX phiên bản nâng cấp mới lộ ảnh đầu tiên

Sau khi những hình ảnh chạy thử của mẫu NX mới được rò rỉ, các tay săn ảnh tại Đức tiếp tục bắt gặp phiên bản nâng cấp (facelift) của dòng SUV bán chạy nhất nhà Lexus - chiếc Lexus RX. Xuất hiện trong lớp áo ngụy trang gần đường đua Nürburgring, mẫu crossover hạng sang thế hệ mới hứa hẹn sẽ mang lại những cải tiến mang tính bước ngoặt, đặc biệt là ở không gian khoang lái.

Dù phần đầu xe được bọc kín bằng lớp decal ngụy trang, phom dáng tổng thể của Lexus RX mới trông vẫn khá tương đồng với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định khu vực lưới tản nhiệt và cản trước chắc chắn sẽ được tái thiết kế để đem lại diện mạo sắc sảo hơn.

Xe mới Lexus RX vừa xuất hiện trong sau lớp áo ngụy trang gần đường đua Nürburgring,

Vì đây mới chỉ là những nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên, Lexus hoàn toàn có thể tung ra thêm nhiều thay đổi lớn hơn trong thời gian tới, bao gồm các tùy chọn mâm xe mới, cụm đèn chiếu sáng cải tiến và phần đuôi xe được tinh.

Điểm ăn tiền nhất trên Lexus RX Facelift được cho là nằm ở khoang nội thất. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, mẫu SUV ăn khách này sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế cabin tương tự như mẫu sedan ES thế hệ mới và dòng SUV điện TZ vừa ra mắt.

Tối giản hóa bảng điều khiển: Khu vực táp-lô sẽ hướng tới sự tinh giản tối đa, lược bỏ các nút bấm cơ học rườm rà để tạo không gian thoáng đãng, sang trọng. Hệ thống thông tin giải trí đỉnh cao: Xe dự kiến được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 14 inch đặt nổi.

Lexus hoàn toàn có thể tung ra thêm nhiều thay đổi lớn hơn trong thời gian tới.

Nhờ nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng và hiệu năng xử lý, màn hình này không chỉ mượt mà hơn mà còn tích hợp menu điều khiển nhanh tiện lợi, khả năng cá nhân hóa sâu và trợ lý giọng nói thông minh hơn. Đặc biệt, Lexus cũng sẽ tích hợp sẵn camera hành trình (drive recorder) nguyên bản theo xe.

Vô-lăng và khu vực yên ngựa mới: Chiếc vô-lăng ba chấu mang logo chữ "L" quen thuộc nhiều khả năng sẽ được thay thế bằng loại vô-lăng góc cạnh, thể thao hơn với dòng chữ "LEXUS" dập nổi. Đi kèm với đó là cần số điện tử dạng gọn (stubby shifter) và các vật liệu ốp cao cấp được làm mới.

Xe dự kiến được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 14 inch đặt nổi.

Dù thông số kỹ thuật chi tiết của hệ truyền động vẫn được giữ kín, Lexus RX Facelift nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục duy trì dải động cơ đa dạng và mạnh mẽ như phiên bản hiện hành, bao gồm: