Triumph Daytona 660 2026: Quickshifter và phuộc mới có đủ tạo khác biệt?

Phiên bản mới Daytona 660 không chỉ đơn thuần là bản cập nhật màu mới mà còn có một số các thay đổi về mặt kỹ thuật. Daytona 660 2026 được giới thiệu với ba lựa chọn màu gồm Bạc Aluminium/Đen Sapphire, Vàng Cosmic và Đen Sapphire, đồng thời điểm nhấn Diablo Red và các họa tiết đồ họa táo bạo, cùng bàn đạp phanh bằng hợp kim nhôm cao cấp, tạo nên diện mạo thể thao hơn.

Về vận hành, Daytona 660 vẫn sử dụng khối động cơ ba xi-lanh 660 cc, sản sinh công suất 95 PS tại 11.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại 8.250 vòng/phút. Vòng tua tối đa được thiết lập ở 12.650 vòng/phút, giúp xe vận hành mạnh mẽ ở dải tua cao.

Các nâng cấp đáng chú ý bao gồm Triumph Shift Assist quickshifter, cho phép chuyển số lên/xuống mượt mà mà không cần dùng côn, kết hợp hộp số 6 cấp và truyền động xích đến bánh sau, tối ưu hóa khả năng tăng tốc và kiểm soát sức mạnh. Xe cung cấp ba chế độ lái gồm Sport, Road và Rain cùng hệ thống kiểm soát lực kéo có thể tùy chỉnh, giúp người lái dễ dàng điều chỉnh hiệu suất phù hợp với điều kiện đường và kỹ năng lái.

Thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ TFT-LCD. Cụm đồng hồ này cũng có khả năng kết nối tùy chọn My Triumph Connectivity cho phép dẫn đường từng chặng, điều khiển âm nhạc và cuộc gọi ngay trên màn hình, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Hệ thống treo được nâng cấp với phuộc trước Showa 41 mm upside-down loại big piston Separate Function Forks (SFF), có thể điều chỉnh tải trước và độ hồi, kết hợp monoshock phía sau cũng có thể điều chỉnh tải trước, mang đến khả năng vận hành chính xác và ổn định trong mọi điều kiện. Phanh trước sử dụng heo bốn piston radial của Triumph tác động lên đĩa đôi 310 mm, đi kèm ABS hai kênh Continental tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn tối đa.