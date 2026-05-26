Bobber 500cc mới ra mắt với loạt trang bị cao cấp, giá rẻ khó tin

Letbe là một thương hiệu cao cấp thuộc tập đoàn Guangzhou Haojin Group, một trong những nhà sản xuất xe máy lớn tại Trung Quốc. Với việc cho ra mắt Punk 500, hãng xe này đang thực hiện kế hoạch mở rộng thị trường tại châu Âu với thế mạnh về công nghệ cũng như giá bán hợp lý.

Ấn tượng đầu tiên mà Letbe Punk 500 mang lại nằm ở thiết kế đậm chất bobber Mỹ cổ điển. Xe sở hữu tỷ lệ thân xe thấp, dài, phần đuôi cắt gọn cùng yên solo treo lơ lửng đặc trưng. Chiều cao yên chỉ 720 mm giúp người lái dễ dàng chống chân, tạo cảm giác điều khiển thân thiện ngay cả với người có thể hình nhỏ. Bộ mâm nan hoa kết hợp lốp bản lớn càng làm tăng vẻ bụi bặm và cổ điển cho tổng thể chiếc xe.

Letbe trang bị cho Punk 500 khối động cơ hai xi-lanh thẳng hàng dung tích 500cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 44 mã lực và mô-men xoắn cực đại gần 45 Nm. Đây là mức sức mạnh được tinh chỉnh riêng cho thị trường châu Âu nhằm đáp ứng tiêu chuẩn bằng lái A2, đồng nghĩa người dùng mới chơi mô tô phân khối lớn vẫn có thể tiếp cận mà không cần giới hạn công suất thêm.

Khả năng vận hành của chiếc xe được kỳ vọng ở mức cân bằng giữa tính linh hoạt trong phố và sự ổn định khi chạy đường trường. Cấu hình động cơ twin-cylinder vốn nổi tiếng với độ mượt, nước ga đều và khả năng tăng tốc tuyến tính, phù hợp với phong cách cruising mà dòng bobber hướng tới. Đi kèm là hộp số 6 cấp và hệ thống phun xăng điện tử đạt chuẩn khí thải Euro 5+ để phù hợp với điều kiện tại châu Âu.

Các trang bị trên Punk 500 cũng thuộc hàng tốt nhất phân khúc khi sở hữu phuộc upside-down có thể điều chỉnh, giảm xóc monoshock tích hợp bình dầu nitơ, hệ thống ABS Bosch, kiểm soát lực kéo TCS, màn hình TFT màu cùng hệ thống khởi động keyless. Một số thị trường còn có thêm GPS tích hợp, la bàn điện tử và hệ thống nhận diện chìa khóa thông minh PKE.

Với loạt những trang bị ấn tượng hàng đầu nhưng giá bán của Letbe Punk 500 tại châu Âu là 6100 Euro - khoảng 187 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.