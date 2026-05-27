VinFast VF 8 thế hệ mới bắt đầu nhận cọc

Từ ngày 27/5 đến hết ngày 3/6/2026, VinFast bắt đầu triển khai chương trình nhận đặt cọc sớm xe VF 8 thế hệ mới thông qua website hoặc hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc. Chương trình ưu đãi tới 51 triệu đồng/xe và chỉ áp dụng trong 8 ngày vàng mở cọc sớm.

VF 8 thế hệ mới áp dụng triết lý thiết kế “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid), mang đến diện mạo năng động và thể thao, đồng thời tối ưu hóa tính khí động học. Xe nổi bật với dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng. Xe được trang bị bộ 19 inch và khoảng sáng gầm 170 mm giúp di chuyển linh hoạt. Với kích thước tổng thể rộng rãi và chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm, không gian nội thất 5 chỗ ngồi được thiết kế tạo sự thoải mái và công thái học cho tất cả hành khách.

Trung tâm táp-lô là màn hình thông tin - giải trí 12,9 inch tích hợp đa chức năng, cùng hệ thống điều hòa tự động 2 vùng có chức năng lọc không khí ion hóa, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, hệ thống 8 loa cao cấp và trợ lý ảo tiếng Việt đa vùng miền mang đến trải nghiệm thú vị cho cả người lái và hành khách.

Đối với khả năng vận hành, VF 8 thế hệ mới được trang bị động cơ điện với công suất tối đa 170 kW (228 mã lực) và mô-men xoắn 330 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước và 3 chế độ lái linh hoạt. Nhờ bộ pin dung lượng 60,13 kWh, xe có tầm hoạt động lên đến 500 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn NEDC) và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong chưa đầy 30 phút.

Khả năng vận hành được nâng cao nhờ nền tảng khung gầm hoàn toàn mới và hệ thống treo tích hợp giảm chấn thích ứng FSD giúp giảm thiểu dao động trên các mặt đường xấu. Xe còn sở hữu kiến trúc điều khiển bằng phần mềm (SDV) với máy tính trung tâm CVC, cùng hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM) độc quyền, tối ưu hóa hiệu suất vận hành và bảo vệ tuổi thọ pin.

Để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP, VinFast trang bị cho VF 8 hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) với các tính năng như hỗ trợ di chuyển trên cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và camera 360 độ sắc nét. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, VinFast cũng cam kết mạnh mẽ với chính sách bảo hành dài hạn: 7 năm (hoặc 160.000 km) đối với xe và 8 năm (hoặc 160.000 km) đối với pin.

Để khách hàng có thể tìm hiểu và cảm nhận kỹ hơn về thiết kế và các trang bị trên xe, kể từ ngày 27/5/2026, VinFast sẽ tổ chức trưng bày phiên bản tiền sản xuất của VF 8 thế hệ mới luân phiên tại các đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc. Phiên bản thương mại hoàn thiện của xe dự kiến sẽ xuất xưởng và bàn giao đến tay người tiêu dùng từ cuối tháng 7/2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng, được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe, 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước). Mức đặt cọc là 15 triệu đồng/xe, không hoàn/hủy, có giá trị đến hết ngày 31/12/2026.