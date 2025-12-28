Triumph Thruxton 400 2026 – Cafe racer cỡ trung, giá “mềm” cho dân chơi

Với thiết kế mang đậm tinh thần thể thao và phong cách cổ điển, Thruxton 400 2026 được bổ sung vào dải sản phẩm mô tô retro đầy hấp dẫn của hãng. Sản phẩm mới này hướng đến những tín đồ yêu thích dòng xe cafe racer nhưng muốn một mẫu xe dễ điều khiển, phù hợp cho cả đô thị lẫn đường trường.

Thruxton 400 sử dụng cùng khối động cơ với Tracker 400 với khối đơn xy-lanh, làm mát bằng chất lỏng, 4 van DOHC dung tích 398 cc. Động cơ này sản sinh công suất 42 PS tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 37,5 Nm tại 7.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số 6 cấp có ly hợp hỗ trợ và chống trượt, truyền lực tới bánh sau qua xích. Hệ thống này mang lại cảm giác vận hành mượt mà, linh hoạt, vừa đủ mạnh để di chuyển trên đường phố lẫn đường trường ngắn.

Thruxton 400 thể hiện rõ tinh thần cafe racer qua dàn áo tinh gọn, đèn pha LED tròn cổ điển, tay lái clip-on với gương bar-end và yên xe bullet cắt gọn. Chắn bùn sau rút ngắn cùng giá biển số tối giản và cụm đèn LED nhỏ gọn mang đến đuôi xe sắc nét, gọn gàng và đầy phong cách. Ống xả vút cao hoàn thiện vẻ ngoài thể thao, năng động.

Tay lái clip-on hẹp hơn 40 mm và thấp hơn 246 mm so với Speed 400, kết hợp với gác chân đặt lùi 86 mm và cao hơn 27 mm, giúp người lái có tư thế hơi ngả về phía trước, đúng chuẩn cafe racer, đồng thời tối ưu hóa khả năng kiểm soát xe khi vào cua.

Thruxton 400 trang bị phuộc trước ngược 43 mm piston lớn anod đen, hành trình 135 mm, kết hợp monoshock sau điều chỉnh trước tải lò xo với hành trình 130 mm. Xe dùng phanh đĩa thủy lực đơn cả trước và sau, đi kèm ABS hai kênh tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn trong nhiều điều kiện vận hành.

Trọng lượng Thruxton 400 là 176 kg, bình xăng 13 lít kiểu đua với nắp Monza, chiều cao yên 795 mm - lý tưởng cho phần đông người lái cỡ trung. Mẫu xe được cung cấp bốn phối màu: Phantom Black & Aluminium, Carnival Red Gloss với Aluminium Silver, Pearl Metallic White & Storm Grey, và Metallic Racing Yellow kết hợp Aluminium Silver, mang lại đa dạng lựa chọn theo sở thích cá nhân.