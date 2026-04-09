Triumph ra mắt dàn mô tô ‘rượu mới bình cũ’, giá chỉ từ 55 triệu đồng

Nhà sản xuất xe Anh đã có chiến lược đáng chú ý trong phân khúc mô tô hạng nhẹ khi mới đây đã giới thiệu loạt dòng xe thuộc phân khúc 350cc. Đáng chú ý, thay vì phát triển các dòng sản phẩm mới, hãng xe này đã tận dụng nền tảng của các mẫu xe sẵn có và "gắn" động cơ 350cc mới.

Danh mục sản phẩm lần này bao gồm các mẫu Speed T4, Speed 400, Scrambler 400 X, Scrambler 400 XC, Thruxton 400 và Tracker 400. Toàn bộ đều được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 349cc, nhưng được hiệu chỉnh ở nhiều cấp độ công suất khác nhau nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu sử dụng.

Ở vị trí dễ tiếp cận nhất, Speed T4 cho công suất 29 PS và mô-men xoắn 31 Nm, hướng tới nhóm khách hàng phổ thông. Các phiên bản Speed 400 cùng bộ đôi Scrambler 400 X và 400 XC đạt mức 37 PS và 32 Nm, cân bằng giữa hiệu năng vận hành và tính thực dụng hàng ngày. Trong khi đó, Thruxton 400 và Tracker 400 đóng vai trò đầu bảng với công suất 40 PS và mô-men xoắn 32 Nm, nhấn mạnh định hướng hiệu suất cao. Toàn bộ dải sản phẩm đều sử dụng hộp số 6 cấp, đảm bảo khả năng vận hành mượt mà và tối ưu dải tua máy.

Triumph tiếp tục duy trì tiêu chuẩn cao cấp vốn là đặc trưng thương hiệu. Phần lớn các mẫu xe được trang bị phuộc trước hành trình ngược kết hợp giảm xóc sau monoshock, trong khi Speed T4 sử dụng phuộc ống lồng nhằm tối ưu hóa giá thành. Hệ thống phanh đĩa được bố trí ở cả hai bánh, với kích thước 300 mm phía trước và 230 mm phía sau, đảm bảo hiệu suất hãm đáng tin cậy trong nhiều điều kiện vận hành.

Sự khác biệt về cấu hình còn thể hiện ở hệ thống bánh xe. Các mẫu xe thiên về đường trường sử dụng mâm hợp kim 17 inch, trong khi các phiên bản Scrambler được trang bị bánh trước kích thước lớn hơn cùng lốp đa địa hình, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển hỗn hợp. Tất cả các mẫu xe đều có dung tích bình xăng 13 lít, đáp ứng tốt yêu cầu di chuyển đường dài.

Các mẫu xe Triumph hướng tới tính thân thiện với người dùng khi thiết kế chiều cao yên dao động từ 795 mm đến 835 mm, phù hợp với nhiều thể trạng. Khoảng sáng gầm xe cũng được phân bổ hợp lý, từ 158 mm trên Thruxton 400 đến 195 mm trên các phiên bản Scrambler, cho phép xe thích ứng linh hoạt giữa môi trường đô thị và những cung đường địa hình nhẹ. Trọng lượng ướt của các mẫu xe nằm trong khoảng 179–190 kg, tùy theo cấu hình và trang bị.

Về giá bán, dải sản phẩm Triumph 350cc mới có mức khởi điểm từ 195.000 rupee (khoảng 55,5 triệu đồng) cho Speed T4 và cao nhất là 298.000 rupee (khoảng 85 triệu đồng) đối với Scrambler 400 XC.