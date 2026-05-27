Xe ga mới tạo áp lực lên Air Blade nhờ loạt trang bị “xịn”

Là một chiếc tay ga mang phong cách maxi-scooter, với những đường nét góc cạnh, Zontes 150X hướng tới một chiếc xe linh hoạt khi di chuyển trên đường phố, lại dễ dàng chuyển đổi cho những chuyến phượt ngắn cuối tuần. Xe sử dụng khung hợp kim nhôm chỉ nặng khoảng 8,5 kg, góp phần giúp tổng khối lượng xe chỉ còn 108 kg.

Xe sử dụng khối động cơ xy lanh đơn dung tích 149,5cc, cấu hình 4 van, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử Bosch. Khối động cơ này cho công suất tối đa 17,7 mã lực tại 8.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 15,5 Nm tại 6.500 vòng/phút, mang lại khả năng tăng tốc tốt, đáp ứng linh hoạt cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những tình huống cần bứt tốc nhanh.

Xe được trang bị hệ thống lọc gió đặt ở vị trí cao, giúp hạn chế bụi bẩn và nước xâm nhập, từ đó tăng độ bền cho động cơ khi vận hành trong môi trường đường sá nhiều bụi hoặc thời tiết thất thường. Bình xăng dung tích 11 lít được đặt ở phía trước, đi kèm nắp kiểu Airplane Tank Cap tích hợp khóa điện, mang lại trải nghiệm sử dụng tiện lợi và hiện đại hơn.

Zontes 150X sử dụng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS có thể bật tắt theo nhu cầu, cùng cảm biến áp suất lốp TPMS giúp người lái dễ dàng theo dõi tình trạng lốp xe. Hệ thống phanh ABS hai kênh kết hợp đĩa trước 230 mm và đĩa sau 220 mm mang lại khả năng vận hành an toàn. Cùng với đó là lốp Michelin City Grip, góp phần tăng độ bám đường và cải thiện độ an toàn khi vận hành.

Mẫu tay ga này sử dụng màn hình TFT 5 inch có hỗ trợ tiếng Thái, tích hợp kết nối Bluetooth và tính năng Mirror Screen, cho phép hiển thị nội dung từ điện thoại như bản đồ dẫn đường hoặc các ứng dụng giải trí. Cùng với đó là khóa thông minh Keyless 3.0 đạt chuẩn chống nước IP67, hoạt động trong phạm vi khoảng 1,5 mét, kết hợp hệ thống chống trộm Immobilizer.

Tại thị trường Thái Lan, Zontes 150X có giá bán 74.800 baht - khoảng 60,7 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.