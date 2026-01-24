Triumph “lột xác” Trident 660 và Tiger Sport 660: Mạnh hơn, công nghệ ngập tràn

Không chỉ là bản cập nhật màu sắc đơn thuần, phiên bản mới của Trident 660 và Tiger Sport 660 được Triumph đưa tới loạt nâng cấp về khung gầm, thiết kế cũng như sức mạnh động cơ. Nhờ đó, phiên bản mới được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu suất vận hành, đồng thời mở rộng biên độ sử dụng thực tế cho người dùng.

Trái tim của cả hai mẫu xe là khối động cơ ba xi-lanh dung tích 660 cm³ được tinh chỉnh toàn diện. Động cơ mới đạt công suất 95 mã lực tại 11.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 68 Nm tại 8.250 vòng/phút. Theo Triumph, khoảng 80% mô-men xoắn đã hiện diện ngay từ 3.000 vòng/phút và được duy trì gần như xuyên suốt dải tua, mang lại khả năng tăng tốc mượt, phản hồi ga nhanh và dễ kiểm soát trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Vòng tua tối đa được nâng lên 12.650 vòng/phút, tăng khoảng 20% so với trước, giúp động cơ trở nên linh hoạt và giàu cảm xúc hơn ở dải tua cao.

Sự gia tăng hiệu năng đến từ hàng loạt cải tiến kỹ thuật đáng chú ý. Hệ thống nạp chuyển sang sử dụng ba bướm ga độc lập đường kính 44 mm cho từng xi-lanh, kết hợp với hộp lọc gió dung tích lớn đặt phía trước. Nắp quy-lát được thiết kế lại với van xả lớn hơn, trong khi trục cam mới có độ nâng van cao hơn nhằm tối ưu khả năng nạp – xả. Hệ thống làm mát cũng được nâng cấp với két nước lớn hơn và quạt làm mát bố trí lại để cải thiện độ ổn định nhiệt khi vận hành cường độ cao. Bên cạnh đó, hệ thống xả 3-in-1 mới (3 cổ xả riêng biệt cho 3 xy lanh dẫn chung ra 1 bộ xả và 1 pô), bộ xúc tác cải tiến và pô đặt dưới gầm góp phần vừa nâng hiệu suất, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe.

Hộp số trên cả hai mẫu xe được tinh chỉnh với tỷ số truyền mới, trục truyền động sửa đổi và quickshifter được hiệu chỉnh lại cho khả năng sang số mượt và chính xác hơn. Bộ ly hợp chống trượt có trợ lực servo tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mệt mỏi cho người lái và tăng độ ổn định khi dồn số gấp.

Với Trident 660 2026, Triumph định vị mẫu xe này rõ ràng hơn trong phân khúc roadster thể thao. Thiết kế thân xe được làm mới với bình xăng rộng và góc cạnh hơn, mang đến dáng vẻ cơ bắp và hiện đại. Yên xe được thiết kế lại, trong khi cụm đèn pha và các chi tiết gắn kết cũng được tinh chỉnh nhằm hoàn thiện tổng thể thẩm mỹ. Về phần cứng, phuộc trước upside-down Showa hành trình 120 mm được giữ nguyên, nhưng giảm xóc sau Showa hoàn toàn mới nay cho phép điều chỉnh preload lò xo và độ hồi, gia tăng khả năng tinh chỉnh theo phong cách lái và điều kiện đường sá. Khung sườn được hiệu chỉnh lại để cải thiện phản hồi mặt đường và độ ổn định ở tốc độ cao.

Trident 660 2026 có khối lượng 195 kg, chiều cao yên 810 mm, phù hợp với thể trạng người lái châu Á. Hệ thống phanh trước sử dụng cặp đĩa 310 mm đi kèm heo Nissin hai piston, đủ cho nhu cầu vận hành thể thao đường phố. Các công nghệ điện tử tiêu chuẩn bao gồm ABS khi vào cua, kiểm soát lực kéo theo góc nghiêng, cruise control và hệ thống kết nối MyTriumph.

Trong khi đó, Tiger Sport 660 2026 tiếp tục được phát triển theo hướng sport-touring đa dụng. Dàn áo mới với các chi tiết ốp két nước và phần đầu xe thiết kế lại giúp tăng tính nhận diện và cải thiện khả năng khí động học. Bình xăng được mở rộng lên 18,6 lít, hứa hẹn tầm hoạt động tốt hơn trên những hành trình dài. Kính chắn gió chỉnh tay một tay với biên độ điều chỉnh rộng mang lại sự linh hoạt cao khi di chuyển trong nhiều điều kiện thời tiết và tốc độ khác nhau.

Hệ thống treo của Tiger Sport 660 2026 tiếp tục sử dụng linh kiện Showa với phuộc trước upside-down chức năng tách biệt, hành trình 150 mm, và giảm xóc sau có điều chỉnh preload thủy lực từ xa. Khối lượng xe là 211 kg, phản ánh định hướng thiên về sự ổn định và tiện nghi đường dài.

Trang bị điện tử trên Tiger Sport 660 2026 khá đầy đủ với các chế độ lái, hệ thống hỗ trợ theo góc nghiêng, cruise control và cụm đồng hồ kết hợp TFT – LCD có khả năng kết nối. Triumph cũng cung cấp nhiều giải pháp hành lý chính hãng, bao gồm bộ thùng hông tổng dung tích 57 lít và thùng sau 49 lít, giúp mẫu xe này sẵn sàng cho những chuyến đi dài ngày.

Tại thị trường Đức, Triumph công bố giá khởi điểm cho Trident 660 2026 là 8.695 euro (khoảng 268 triệu đồng) và Tiger Sport 660 2026 có giá 9.895 euro (khoảng 305 triệu đồng).