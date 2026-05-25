Yamaha sắp ra mắt xe ga mới, cạnh tranh Honda Vision

Từng là mẫu xe tay ga rất được ưa chuộng tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt ở Thái Lan và Indonesia, Yamaha Mio ghi dấu nhờ thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ và phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày. Theo nhiều nguồn tin từ các chuyên trang xe, hãng xe Nhật Bản đang lên kế hoạch “lột xác” toàn diện cho Mio nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Nếu trước đây Mio gắn liền với hình ảnh một mẫu xe tay ga đơn giản và thực dụng, thì ở thế hệ mới, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ mang phong cách hiện đại, thể thao và giàu công nghệ hơn. Thiết kế dự kiến trở nên góc cạnh, sắc sảo hơn nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng đặc trưng, tạo cảm giác trẻ trung và năng động cho người dùng.

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, động cơ cũng là điểm nhận được nhiều sự quan tâm. All New Yamaha Mio 2026 được dự đoán sẽ trang bị động cơ Blue Core 125cc thế hệ mới — dòng động cơ đã xuất hiện trên nhiều mẫu tay ga hiện đại của Yamaha nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và chi phí bảo dưỡng hợp lý. Với dung tích 125cc, Mio mới được kỳ vọng sẽ cho khả năng tăng tốc linh hoạt khi di chuyển trong đô thị, đồng thời vẫn duy trì tính kinh tế vốn là ưu điểm truyền thống của dòng xe này.

Bên cạnh đó, Yamaha nhiều khả năng cũng sẽ nâng cấp đáng kể các trang bị công nghệ trên Mio thế hệ mới. Một trong những tính năng đáng chú ý là hệ thống Y-Connect, cho phép kết nối xe với điện thoại thông minh. Nếu được trang bị trên Mio 2026, người dùng có thể dễ dàng theo dõi thông tin vận hành, lịch bảo dưỡng, mức tiêu hao nhiên liệu cũng như nhận các cảnh báo cần thiết thông qua ứng dụng trên smartphone.

Dù vậy, những thông tin về Yamaha Mio 2026 hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và dự đoán. Nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, vì vậy người dùng sẽ cần chờ thêm thời gian để có thông tin cụ thể hơn về mẫu xe này.