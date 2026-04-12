Triumph Tracker 400 ra mắt: ‘chiến binh đường phố’ mới, giá ngang SH125i

Tracker 400 vừa trình làng vẫn trung thành với phong cách flat-track đặc trưng, nhấn mạnh sự tối giản, gọn gàng và linh hoạt. Xe sở hữu yên phẳng, ghi-đông rộng cùng tỷ lệ thân xe phù hợp cho điều kiện vận hành trong đô thị, thay vì thiên về off-road chuyên sâu. Tổng thể thiết kế mang lại cảm giác hiện đại nhưng vẫn giữ được chất bụi bặm đặc trưng của dòng xe này.

Trang bị trên xe ở mức đầy đủ trong tầm giá, với hệ thống treo trước hành trình ngược và giảm xóc sau monoshock. Hệ thống phanh gồm đĩa trước 300 mm và đĩa sau 230 mm, kết hợp cùng bộ mâm 17 inch ở cả hai bánh, đi kèm lốp trước 110/70 và lốp sau 150/60, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành hàng ngày.

Về kích thước, Tracker 400 có chiều dài cơ sở 1.367 mm, khoảng sáng gầm 162 mm và chiều cao yên 805 mm. Bình xăng dung tích 13 lít cùng trọng lượng 181 kg giúp mẫu xe này duy trì sự cân bằng giữa tính ổn định và khả năng điều khiển linh hoạt trong môi trường đô thị. Những thông số này cũng góp phần định hình Tracker 400 là lựa chọn dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Về sức mạnh, Tracker 400 sử dụng khối động cơ 349cc sản sinh công suất tối đa 40 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 32 Nm tại 7.500 vòng/phút, đi kèm hộp số 6 cấp. Cấu hình này không chỉ đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt mà còn giữ được cảm giác lái đặc trưng, hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất và tính thực dụng.

Triumph Tracker 400 được bán tại thị trường Ấn Độ với mức giá 246.000 rupee - khoảng gần 70 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.