Triumph ra mắt mô tô giá rẻ Tracker 400 với nhiều trang bị thú vị

Lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua flat-track Mỹ, Tracker 400 mang phong cách tối giản, nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ và cá tính. Những chi tiết như đèn pha tròn, yên liền phẳng, tay lái rộng thấp, thân xe tinh gọn và ống xả hướng lên trên đều nhấn mạnh tinh thần đua thể thao pha trộn với khả năng vận hành trên phố.

Các tấm ốp bên khắc chữ “400”, bình xăng cổ điển với dòng chữ “TRACKER” và bộ lốp gai gai kiểu đường phố càng làm nổi bật diện mạo độc đáo của xe. Triumph cung cấp mẫu Tracker 400 với ba màu sắc tùy chọn: Bạc Aluminium, Vàng Racing và Đen Phantom. Người lái có thể trải nghiệm tư thế ngồi chiếm ưu thế, mang lại cảm giác kiểm soát và tự tin trên đường.

Về hiệu suất, Tracker 400 trang bị động cơ TR series 398cc, làm mát bằng chất lỏng, xy-lanh đơn 4 van DOHC, sản sinh công suất 42 PS và mô-men xoắn 37,5 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp cùng ly hợp trợ lực và chống trượt. Động cơ này được tinh chỉnh từ Thruxton 400, đem lại cảm giác lái phấn khích và vòng tua cao hơn so với Speed 400 vốn chỉ đạt 40 PS. Xe còn được trang bị các công nghệ hỗ trợ hiện đại như kiểm soát lực kéo có thể bật/tắt, ABS hai kênh, đèn LED toàn bộ và ly hợp trợ lực, nhằm tối ưu trải nghiệm cho người lái.

Về khung gầm, Tracker 400 sử dụng khung thép ống kết hợp dạng xương sống với khung phụ phía sau tháo lắp được. Hệ thống treo trước là phuộc USD 43 mm với hành trình 140 mm, trong khi giảm xóc sau dạng monoshock có hành trình 130 mm. Xe đi kèm bánh xe 17 inch cả trước và sau, lốp 110/70 và 150/60, phanh đĩa 300 mm trước, 230 mm sau. Cụm đồng hồ tốc độ analog kết hợp màn hình LCD đa chức năng. Chiều cao yên 805 mm và trọng lượng ướt 173 kg giúp phù hợp với nhiều đối tượng người lái, bình xăng dung tích 13 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 28 km/l.

Hiện tại, Triumph Tracker 400 đã bắt đầu nhận đặt trước tại Anh với giá bán là 5745 bảng Anh - khoảng 202 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.