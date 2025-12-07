Subaru Forester đoạt giải thưởng xe của năm tại Nhật

Mẫu SUV Subaru Forester chính thức vượt qua hai đối thủ nặng ký là Honda Prelude và Toyota Crown Estate để giành giải thưởng danh giá "Xe của năm" tại Nhật Bản lần thứ 46. Thị trường ô tô Nhật Bản đã tìm ra chủ nhân mới cho danh hiệu "Xe của năm" (Car of the Year Japan - JCOTY).

Vượt qua sự cạnh tranh gay gắt từ Honda Prelude và Toyota Crown Estate, mẫu SUV Subaru Forester đã được vinh danh ở vị trí cao nhất, đánh dấu sự trở lại đầy của thương hiệu chòm sao Pleiades. Chiến thắng của Subaru Forester tại mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là lần đầu tiên sau 5 năm, Subaru mới lại chạm tay vào danh hiệu cao quý này. Lần gần nhất hãng xe Nhật Bản đạt giải là vào năm 2020 với mẫu Levorg Sportswagon.

Theo đánh giá từ Ủy ban Xe của năm Nhật Bản, phiên bản Forester Hybrid đã hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo nhờ khả năng kết hợp hài hòa giữa hiệu suất vận hành mạnh mẽ và tính thực dụng cho gia đình. Mẫu xe không chỉ mang lại sự thoải mái trong các hành trình dài mà còn sở hữu khả năng off-road ấn tượng, đồng thời vẫn duy trì các tiêu chuẩn an toàn khắt khe vốn là bản sắc của Subaru.

Về mặt kỹ thuật, Forester 2025 tiếp tục kế thừa nền tảng khung gầm toàn cầu Subaru Global Platform trứ danh, giúp tăng cường độ cứng vững, giảm rung lắc và tối ưu hóa độ ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao. Hệ dẫn động bốn bánh đối xứng S-AWD cũng được tinh chỉnh để phân bổ lực kéo chính xác hơn. Bên cạnh đó, chế độ lái địa hình X-Mode thế hệ mới và hệ thống an toàn chủ động EyeSight với camera góc rộng, thuật toán nhận diện nâng cao đã giúp mẫu xe này ghi điểm tuyệt đối về công nghệ và an toàn.

Honda Prelude và Toyota Crown Estate bám đuổi sát nút

Ở thế hệ mới nhất, Prelude được ví như một sự "tái sinh" dưới hình hài sports compact hybrid.

Đứng ở vị trí thứ hai trong cuộc đua năm nay là mẫu xe thể thao cỡ nhỏ Honda Prelude. Ở thế hệ mới nhất, Prelude được ví như một sự "tái sinh" dưới hình hài sports compact hybrid. Honda đã thành công trong việc tạo ra một mẫu xe vừa thỏa mãn cảm giác lái phấn khích, vừa đáp ứng xu hướng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Để làm được điều này, Honda không chỉ tinh chỉnh hệ truyền động và khung gầm mà còn ứng dụng hàng loạt công nghệ chủ lực về kiểm soát lực kéo và đánh lái. Thiết kế khí động học mới với trọng tâm thấp và phân bổ trọng lượng tối ưu giúp người lái cảm nhận được sự kết nối trực tiếp với mặt đường. Vị trí á quân khẳng định Honda vẫn giữ vững bản sắc thể thao đặc trưng ngay cả trên các dòng xe lai điện hiện đại.

Xếp ngay sau Honda là mẫu xe sang Toyota Crown Estate ở vị trí thứ ba. Đây là minh chứng cho chiến lược đúng đắn của Toyota trong việc tái định nghĩa dòng xe Crown huyền thoại theo hướng đa dụng hơn. Là biến thể lai giữa wagon và SUV, Crown Estate sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp với hệ thống treo tinh chỉnh đặc biệt.

Chiếc xe mang lại độ êm mượt đẳng cấp của một chiếc sedan hạng sang nhưng vẫn đảm bảo sự cứng vững cần thiết khi chở tải hoặc vận hành ở dải tốc độ cao. Giải thưởng "Xe của năm" tại Nhật Bản là sự kiện thường niên uy tín được tổ chức từ năm 1980 đến nay, với hội đồng giám khảo bao gồm các nhà báo chuyên về ô tô hàng đầu tại Nhật Bản.

Năm nay là lần thứ 46 giải thưởng được tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là thước đo tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp ô tô nội địa. Các mẫu xe tham gia tranh giải năm nay là những dòng xe du lịch, xe gia đình mới ra mắt hoặc được tái thiết kế và bán ra tại thị trường Nhật Bản trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2024 đến 31/10/2025.

Hội đồng giám khảo đã đánh giá khắt khe dựa trên hàng loạt tiêu chí toàn diện bao gồm thiết kế, độ an toàn, hiệu suất vận hành, mức độ tiện nghi, tính thực dụng, khả năng đổi mới công nghệ và mức độ thân thiện với môi trường.