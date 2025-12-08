Ford Territory thăng hoa nhờ bản nâng cấp, đe dọa ngôi vương Mazda CX-5

Cuối năm 2025, thị trường crossover cỡ trung tại Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt là giữa Ford Territory và Mazda CX-5. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tính đến hết tháng 10/2025, toàn phân khúc crossover cỡ trung đã tiêu thụ 5.585 xe, tăng gần 20% so với 4.659 xe trong tháng 9 trước đó.

Mazda CX-5 vẫn là ông hoàng trong phân khúc crossover hạng trung tại Việt Nam.

Trong khi Hyundai Tucson ghi nhận doanh số giảm nhẹ và Mitsubishi Outlander không có doanh số, các mẫu xe còn lại đều có sự tăng trưởng. Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu với 1.594 xe được bán ra, tăng hơn 21% nhờ vào mức giá hợp lý, thiết kế phù hợp với thị hiếu người dùng Việt và trang bị tiện nghi an toàn đầy đủ.

Mặc dù vậy, Ford Territory đã trở thành tâm điểm chú ý trong tháng 10 với doanh số 1.429 xe, tăng 27% so với tháng trước đó và là mức tăng cao nhất trong phân khúc. Thành công này của Ford Territory được cho bắt nguồn từ phiên bản nâng cấp với nhiều cải tiến về thiết kế và công nghệ, cùng mức giá cạnh tranh.

Trong khi đó, Hyundai Tucson là mẫu xe hiếm hoi ghi nhận doanh số giảm khi chỉ đạt 929 xe, giảm gần 3% so với tháng trước. Mặc dù đã có bản nâng cấp từ cuối năm 2024, Tucson vẫn chưa tạo được sự bứt phá cần thiết để cạnh tranh với các đối thủ.

Ngược lại, Honda CR-V ghi nhận doanh số 740 xe, tăng hơn 52% so với tháng 9. Mặc dù có giá bán cao nhất phân khúc, CR-V vẫn thu hút khách hàng nhờ vào các chính sách ưu đãi từ đại lý, cảm giác lái tốt và trang bị an toàn, cùng tùy chọn động cơ hybrid hiếm có.

Bản nâng cấp giữa vòng đời của Ford Territory nhận được nhiều sự quan tâm.

Bên cạnh đó, bộ đôi xe KIA, gồm Sportage và Sorento, bất ngờ rơi xuống cuối bảng xếp hạng doanh số trong phân khúc, trong đó mẫu Sportage chỉ bán được 141 xe và Sorento 133 xe.

Tính lũy kế từ đầu năm 2025, phân khúc SUV, crossover cỡ trung vẫn là một trong những lựa chọn ưa chuộng nhất của người tiêu dùng Việt, với tổng doanh số hơn 43.000 xe. Mazda CX-5 dẫn đầu với 12.900 xe, theo sau là Ford Territory với 9.585 xe, tạo ra khoảng cách đáng kể so với các đối thủ khác.

Ford Territory mới có gì để đấu Mazda CX-5, Tucson?

Ford Territory 2025 đánh dấu bước nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV hạng C, hướng đến nhóm khách hàng gia đình tại thị trường Việt Nam. Ở lần làm mới này, thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở ngoại hình khi xe được tinh chỉnh lưới tản nhiệt, cụm đèn trước và đèn định vị ban ngày mang đến diện mạo hiện đại và thể thao hơn. Phần đuôi được điều chỉnh nhẹ, đi kèm bộ mâm hợp kim thiết kế mới, kích thước 18 hoặc 19 inch tùy phiên bản.

Không gian nội thất cũng được cải thiện nhằm tăng trải nghiệm sử dụng hàng ngày, với hàng ghế trước và sau có tựa đầu mở rộng, sàn xe hàng ghế thứ hai được làm phẳng giúp tăng sự thoải mái cho hành khách. Xe được bổ sung thêm cổng sạc USB-C cho cả hai hàng ghế, hướng đến nhu cầu sử dụng thiết bị di động ngày càng cao. Ở bản cao cấp, Territory 2025 trang bị cửa sổ trời toàn cảnh cùng nhiều hộc chứa đồ tiện dụng cho gia đình.

Ford Territory mới chứng kiến nhiều cải tiến ấn tượng về tính năng.

Ford Territory 2025 hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm dàn âm thanh 6-8 loa tùy phiên bản. Một điểm nhấn đáng chú ý là gương chiếu hậu kỹ thuật số sử dụng camera giúp cải thiện tầm quan sát, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, xe còn được tích hợp nền tảng kết nối thông minh FordPass, cho phép người dùng điều khiển và theo dõi tình trạng xe từ xa qua smartphone.

Xe vẫn sử dụng động cơ EcoBoost 1.5L sản sinh công suất 160 mã lực, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Ford Territory 2025 cũng được trang bị gói hỗ trợ lái Ford Co-Pilot 360 với nhiều tính năng an toàn tiên tiến.