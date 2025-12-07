Ra mắt Honda LEAD 2026 tại xứ phù tang, giá gần 60 triệu đồng

Honda đã bổ sung hai màu sắc mới cho mẫu xe tay ga LEAD 125 vốn rất phổ biến và tiện dụng. Đó là các màu Đỏ kẹo (Candy Lustre Red) rực rỡ, điểm xuyết sắc màu tươi sáng cho cuộc sống hằng ngày, và Trắng vanilla (Vanilla White) thanh lịch, sang trọng.

Bên cạnh đó, Honda LEAD vẫn có màu Đen kim loại (Poseidon Black Metallic) hiện có, mang lại tổng số lựa chọn màu sắc cho Honda LEAD hiện nay tăng lên ba.

LEAD 125 tiếp tục được đánh giá cao nhờ tính thực dụng trong di chuyển hàng ngày, nổi bật với khoang chứa dưới yên rộng 37 lít đủ để đựng mũ bảo hiểm hoặc túi cỡ B4, đi kèm hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key tiện lợi khi khởi động và cổng sạc USB Type-C dành cho thiết bị di động.

Theo lịch trình, Honda LEAD 125 mới sẽ chính thức ra mắt vào ngày 29/1/2026 với mức giá 352.000 Yên (59,7 triệu đồng). Honda LEAD 125 mới về cơ bản không có những thay đổi về thiết kế và trang bị cơ khí.

Xe có kích thước tổng thể 1845 x 700 x 1130 mm, chiều dài cơ sở 1275 mm, khoảng sáng gầm 140 mm, yên cao 760 mm, trọng lượng 116 kg. Xe sử dụng động cơ xăng 4 thì, xi-lanh đơn, SOHC, 4 van, làm mát bằng nước, dung tích 124 cc, với đường kính x hành trình piston 53,5 x 55,5 mm, tỷ số nén 11,5:1, cho công suất cực đại 11 mã lực tại 8750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 1,2 kgf·m tại 5250 vòng/phút.

Honda LEAD 125 khởi động bằng điện, dùng truyền động dây đai chữ V với hộp số vô cấp, bình xăng 6,0 lít, mức tiêu hao nhiên liệu WMTC 49,3 km/L (Hạng 1, một người ngồi). Lốp trước 90/90-12, lốp sau 100/90-10, phanh trước đĩa thủy lực, phanh sau tang trống cơ học, sức chứa 2 người, với ba màu thân xe gồm Đỏ – Trắng – Đen, ra mắt vào ngày 29/1/2026.