Suzuki Access 125 trình làng - "khắc tinh" của Lead 125

Suzuki Access 125 là mẫu tay ga đường phố vốn rất được ưa chuộng tại thị trường Indonesia. Ở bản cập nhật mới cho năm 2026, xe gây ấn tượng với thiết kế bo tròn phong cách retro kết hợp các đường nét hiện đại. Đèn trước LED dạng hình chữ U tạo nên nhận diện riêng, trong khi chắn bùn trước làm bằng kim loại dày giúp xe trông cứng cáp và cao cấp hơn các mẫu khác cùng phân khúc. Nhiều chi tiết mạ chrome quanh xe càng làm tăng sự sang trọng.

Về sức mạnh, xe sử dụng động cơ 124 cc SOHC kết hợp công nghệ Suzuki Eco Performance, cho mô-men xoắn tốt ngay từ vòng tua thấp, phù hợp di chuyển trong đô thị. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 6,2 kW, mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm, trọng lượng chỉ 106 kg nên xe dễ điều khiển, thoải mái. Hệ thống treo trước và sau được tinh chỉnh theo hướng êm ái nhưng vẫn vững chắc.

Suzuki Access 125 2026 vẫn được tích hợp cốp dưới yên rộng 24,4 lít, hai hộc chứa đồ phía trước, chìa khóa đa năng mở yên và nắp bình xăng từ một vị trí, hệ thống Suzuki Easy Start khởi động nhanh với một nút bấm. Ngoài ra, xe cũng sở hữu ổng sạc USB 2A, cụm đồng hồ analog kết hợp digital dễ quan sát và hệ thống phanh CBS phân bổ lực phanh trước - sau giúp tăng độ an toàn.

Suzuki Access 125 có ba màu cổ điển để lựa chọn: Solid Ice Green, Pearl Grace White và Met Matte Black. Giá bán tại thị trường Indonesia là 25,5 triệu rupiah - khoảng 40,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.