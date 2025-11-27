Suzuki Grand Vitara 2025 trình làng, giá từ 655 triệu đồng

Suzuki Indonesia vừa chính thức giới thiệu Grand Vitara 2025 tại triển lãm Gaikindo Jakarta Auto Week (21–30/11/2025). Phiên bản mới không thay đổi thiết kế hay động cơ, mà tập trung cải thiện những trang bị ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hằng ngày, đúng tinh thần “nâng cấp vì người dùng” mà hãng nhấn mạnh.

Suzuki Grand Vitara 2025 là bản nâng cấp trang bị, không thay đổi thiết kế hay động cơ

Ngoại thất Suzuki Grand Vitara 2025 không có sự điều chỉnh về tạo hình hay bộ mâm. Điểm mới duy nhất là màu sơn Pearl Cave Black, hướng đến khách hàng chuộng phong cách mạnh mẽ, thể thao. Việc chỉ bổ sung màu sắc cho thấy Suzuki không phát triển một bản facelift toàn diện mà chỉ tinh chỉnh theo nhu cầu thực tế.

Ngoại thất Suzuki Grand Vitara 2025 không thay đổi nhiều

Những thay đổi quan trọng nhất xuất hiện trong khoang cabin. Cụm màn hình đa thông tin được thay thế bằng loại điện tử 7 inch, giúp quan sát trực quan hơn so với màn hình analog–digital trước đây. Ghế trước nay tích hợp hệ thống thông gió ba mức, trang bị vốn hiếm gặp trong phân khúc B/B+. Phanh tay cơ được thay bằng phanh tay điện tử, đi kèm tính năng Auto Hold, hỗ trợ thao tác trong phố thuận tiện hơn. Dù không phải các nâng cấp lớn về thiết kế, loạt cải tiến này góp phần đáng kể vào sự thoải mái trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Những thay đổi của Suzuki Grand Vitara 2025 tập trung ở nội thất

Suzuki Grand Vitara 2025 tiếp tục sử dụng động cơ xăng K15C 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ SHVS. Khối động cơ cho công suất khoảng 102–103 mã lực và mô-men xoắn 136,8 Nm, phối hợp cùng mô-tơ ISG và pin lithium-ion giúp cải thiện độ mượt khi tăng tốc và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Xe trang bị hộp số tự động 6 cấp và lẫy chuyển số sau vô-lăng. Hệ thống hỗ trợ lái ADAS vẫn chưa xuất hiện – điểm khiến nhiều người dùng hụt hẫng khi mẫu Fronx nhỏ hơn đã có trang bị này.

Thông số của Grand Vitara không đổi, kích thước Dài x rộng x cao lần lượt là 4.345 x 1.795 x 1.645 mm. Chiều dài cơ sở 2.600 mm. Khoảng sáng gầm: 210 mm. Với kích thước này, xe nằm trong nhóm SUV đô thị B/B+, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris Cross và Toyota Corolla Cross.

Tại Indonesia, Suzuki Grand Vitara 2025 được niêm yết giá 416 triệu rupiah (khoảng 655 triệu đồng), bao gồm gói bảo hành 8 năm cho hệ thống SHVS.

Trước đây từng xuất hiện tin đồn từ đại lý về khả năng mẫu xe này sẽ được đưa về Việt Nam. Suzuki Việt Nam cũng từng trưng bày eVitara khi ra mắt Fronx, khiến thị trường kỳ vọng Grand Vitara có thể là cái tên tiếp theo. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, hãng vẫn chưa công bố bất kỳ kế hoạch phân phối chính thức nào.