Toyota Veloz Cross Top mất giá ra sao sau 3 năm lăn bánh?

Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT đời 2022 đang bước vào năm thứ ba trên thị trường xe cũ và mức giảm giá sau thời gian sử dụng đang thể hiện khá rõ qua các tin rao. Dựa trên những chiếc xe được rao bán công khai với đầy đủ thông tin về giá, số km đã chạy và địa phương, thị trường cho thấy Veloz Cross mất giá trong khoảng 180–230 triệu đồng so với giá lăn bánh ban đầu khoảng 680 – 720 triệu đồng vào năm 2022. Mức giảm này không quá mạnh khi so với mặt bằng chung của các mẫu MPV 7 chỗ tầm giá 600 triệu, nhưng vẫn đủ để người mua cũ có nhiều lựa chọn cân nhắc.

Một số tin rao. (Ảnh chụp màn hình)

Trường hợp đáng chú ý đầu tiên là chiếc Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT 2022 màu trắng tại Bà Rịa – Vũng Tàu, đã đi 147.000 km, được rao giá 495 triệu đồng. Đây là mức chạy rất cao chỉ trong hai năm, tương đương khoảng 70.000 km/năm, cho thấy xe được khai thác liên tục, có thể phục vụ mục đích kinh doanh. Chủ xe mô tả xe nhập khẩu, màu trắng ngọc trai, sơn còn zin và xe không đâm đụng ngập nước. Dù vậy, với odo gần 150.000 km, giá 495 triệu phản ánh mức mất giá mạnh nhất trong nhóm.

Một lựa chọn khác có odo thấp hơn là chiếc Toyota Veloz Cross Top 2022 màu trắng tại Hà Nội, chạy 69.000 km, đang được rao 510 triệu đồng. Xe được mô tả có nội thất ghế da cao cấp, phanh tay điện tử, màn hình lớn, camera lùi kèm cảm biến, auto hold, cảnh báo điểm mù trên gương và 7 túi khí. Với odo trung bình cho xe hai năm tuổi, giá 510 triệu đồng phù hợp với mặt bằng chung của thị trường Hà Nội, vốn có xu hướng nhỉnh hơn phía Nam.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán.

Tin rao khác từ Hải Phòng cũng để giá 510 triệu cho chiếc Toyota Veloz Cross Top 2022 màu đen, đã chạy 50.000 km. Xe được mô tả lắp ráp trong nước, tình trạng đại chất, cam kết động cơ hộp số nguyên bản, không đâm va, không ngập nước, không thủy kích và keo chỉ zin. Đây là chiếc có odo đẹp nhất trong nhóm, chạy khoảng 25.000 km mỗi năm, đúng chuẩn xe gia đình. Việc có giá tương đương xe chạy 69.000 km tại Hà Nội cho thấy sự ổn định trong vùng giá 510 triệu của thị trường phía Bắc.

Trường hợp còn lại đến từ TP.HCM, chiếc Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT 2022 màu bạc, odo 100.000 km, được rao 519 triệu đồng. Xe nhập khẩu Indonesia, cam kết không đâm đụng, không ngập nước và được giới thiệu là lựa chọn phù hợp trong tầm giá. Dù odo cao hơn mức trung bình, giá 519 triệu phản ánh nhu cầu MPV tại TP.HCM vốn luôn sôi động, khiến biên độ giảm giá ít hơn so với nhiều tỉnh thành khác.

Nhìn tổng thể, mức giá phổ biến của Veloz Cross Top 2022 dao động từ 495 đến 519 triệu đồng tùy theo số km và tình trạng. Các xe chạy khoảng 50.000–70.000 km giữ giá tốt nhất, quanh 510 triệu đồng. Những xe chạy trên 100.000 km thường rơi xuống dưới 500 triệu. Với mức mất giá khoảng 25–30% sau hai năm, Veloz Cross thể hiện khả năng giữ giá ổn định nhờ ưu thế thương hiệu Toyota, chi phí sử dụng thấp và nhu cầu cao từ nhóm gia đình lẫn người chạy dịch vụ.

Người bán có thể khó kỳ vọng mức giá cao hơn khi nguồn cung MPV cũ trên thị trường đang dồi dào. Ngược lại, người mua đang có thời điểm tốt để chọn một chiếc Veloz Cross Top 2022 với trang bị đầy đủ, ngoại hình hiện đại và giá trị sử dụng vẫn còn dài hạn.