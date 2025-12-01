Suzuki rục rịch tung xe ga mới, sánh cạnh Honda Air Blade

Suzuki Burgman 150 phiên bản mới được cho là sắp trình làng. Các bản phác thảo và thông tin rò rỉ cho thấy Burgman 150 sở hữu phong cách hiện đại, cao cấp với phần đầu xe hài hòa, đường nét sắc sảo. Xe dự kiến trang bị loạt tính năng sang trọng như đèn pha và đèn hậu LED, đèn định vị ban ngày, chìa khóa thông minh, màn hình kỹ thuật số, cụm đồng hồ hiện đại cùng hệ thống phanh và treo hoàn thiện.

Sức mạnh của Burgman 150 được đồn đoán sử dụng động cơ 149cc, xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất khoảng 14,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 14,2 Nm. Mức hiệu suất này đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày, cả trong phố lẫn đường trường, phù hợp cho người dùng tìm kiếm một mẫu xe tay ga nhỏ gọn, mạnh mẽ nhưng vẫn tiện lợi.

Theo giới phân tích, dòng xe ga mới của Suzuki có thiết kế cao cấp. Từ khung xe đến yếm và các chi tiết hoàn thiện đều mang lại cảm giác sang trọng. Trang bị xe cũng rất hiện đại với đèn LED + DRL, chìa khóa thông minh, màn hình kỹ thuật số, phanh đĩa trước sau và ABS (có thể là ABS trước), giúp tăng độ an toàn và tiện dụng.

Việc Burgman 150 mới xuất hiện có thể tạo ra bước ngoặt cho thị trường xe tay ga cao cấp 150cc, góp phần tăng tính cạnh tranh và mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hơn về thiết kế, hiệu năng và giá trị sử dụng. Hiện chưa rõ liệu tương lai Burgman 150 có xuất hiện tại Việt Nam hay không. Nhưng nếu có, Burgman 150 có khả năng sánh cạnh với các dòng xe cùng phân khúc đến từ Honda và Yamaha.