"Huyền thoại" Hayabusa 2026 ra mắt: Thiết kế đẹp, giá dễ tiếp cận

Trong khuôn khổ triển lãm Motor Expo 2025 tại Thái Lan, Suzuki đã chính thức giới thiệu mẫu mô tô Hayabusa GSX1300R với mức giá niêm yết 899.000 Baht (khoảng 640 triệu đồng). Đặc biệt, khách hàng đặt mua tại sự kiện sẽ được hưởng mức giá ưu đãi 849.000 Baht (604 triệu đồng).

Hayabusa 2026, một biểu tượng trong làng mô tô, đã có những cải tiến đáng kể mà không làm thay đổi bản chất của nó. Mặc dù thiết kế bên ngoài gần như không thay đổi, nhưng mẫu xe này đã được tinh chỉnh hệ thống điện tử để tăng cường mô-men xoắn ở vòng tua thấp, cải thiện phản hồi động cơ trong điều kiện lái thực tế.

Hệ thống treo trước của Hayabusa 2026 sử dụng bộ giảm xóc hành trình ngược KYB hoàn toàn có thể điều chỉnh, trong khi phía sau là bộ giảm xóc đơn với cần gạt điều chỉnh tải trước. Hệ thống phanh trước được trang bị phanh đĩa kép với kẹp phanh Brembo Stylema 4 piston, trong khi phanh sau là phanh đĩa đơn với kẹp phanh Nissin 1 piston. Kích thước bánh xe và lốp xe lần lượt là 120/70 ZR17 M/C và 190/50 ZR17 M/C. Xe được trang bị hệ thống ABS ở cả bánh trước và bánh sau để tăng cường hiệu suất phanh và an toàn.

Về hiệu suất, Suzuki Hayabusa GSX1300R 2026 được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 1.340cc, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 149Nm. Động cơ này nổi bật với hiệu suất ấn tượng, khả năng vận hành linh hoạt và sự tinh tế. Mẫu xe còn được trang bị nhiều chế độ lái, hệ thống chuyển số nhanh hai chiều, kiểm soát hành trình, kiểm soát lực kéo nhiều giai đoạn và nhiều tính năng hiện đại khác.

Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1999, Suzuki Hayabusa GSX1300R vẫn giữ vững danh hiệu là mẫu mô tô thương mại nhanh nhất thế giới với tốc độ đạt tới 312 km/h.