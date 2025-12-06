Thông tin về Honda Click 160 Street Edition tiếp tục "làm nóng" thị trường

Thông tin từ truyền thông Indonesia đang rộ tin đồn cho biến Honda sắp chuẩn bị giới thiệu một chiếc tay ga hoàn toàn mới mang tên Click 160 Street Edition. Mẫu xe được thay đổi diện mạo lớn theo phong cách Urban Naked hoàn chỉnh. Điểm nhấn nổi bật nhất là việc chuyển từ ghi-đông nằm ẩn sau dàn áo sang loại ghi-đông trần kiểu “bụi bặm” mang chất street fighter, khiến cá tính của xe thay đổi rõ rệt, gần như khác hoàn toàn so với bản tiêu chuẩn.

Ý tưởng này tương tự các dòng xe street mà chúng ta từng thấy trên Beat Street hay dòng ADV. Ghi-đông dạng mở giúp việc kiểm soát xe trong đô thị dễ dàng hơn, đặc biệt khi luồn lách, quay đầu trong không gian hẹp, đồng thời mang lại vẻ ngoài dữ dằn và cá tính hơn.

Phần mặt nạ trước cũng được thiết kế lại hoàn toàn, với các đường nét sắc sảo hơn và cụm đèn pha kiểu mới trông hiện đại hơn. Vị trí đèn xi-nhan và thiết kế thân xe hai bên cũng được tinh chỉnh để phù hợp với chủ đề “xe đô thị phong cách bụi bặm”.

Dù chưa có thông tin chính thức, nhiều khả năng Click 160 Street Edition vẫn sẽ dùng động cơ eSP+ 156.9 cc, làm mát bằng dung dịch, 4 van cùng loại với Click 160 hiện tại, mang lại sự kết hợp giữa sức mạnh và tiết kiệm nhiên liệu theo phong cách Honda.

Xe dự kiến vẫn sẽ được tích hợp đầy đủ các tính năng hiện đại như chìa khóa thông minh smart key tích hợp chức năng chống trộm và định vị xe. Đồng thời, xe cũng được tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần có kèm chức năng kết nối với smartphone. Các trang bị an toàn trên xe vẫn đầy đủ với hệ thống phanh đĩa trước sau và dự kiến có thêm ABS.

Hiện tại, Honda vẫn chưa chính thức công bố về việc có ra mắt Click 160 Street Edition hay không, do đó chúng ta vẫn cần thời gian để chờ đợi.