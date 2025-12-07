Giá xe Suzuki Fronx "tạo đáy" mới, giảm sâu tới 60 triệu đồng

Tháng 12/2025, Suzuki tiếp tục đẩy mạnh ưu đãi cho Fronx với mức hỗ trợ trước bạ quy đổi thành khoản giảm giá 26-60 triệu đồng tùy phiên bản, cao gấp đôi so với tháng trước. Đây được xem là động thái nhằm tạo lực đẩy cho doanh số trong giai đoạn nhu cầu mua xe thường tăng mạnh vào cuối năm.

Suzuki Fronx đang được giảm giá hàng chục triệu đồng

Trong số ba phiên bản, Suzuki Fronx GLX là mẫu được giảm nhiều nhất khi giá thực tế hạ từ 599 triệu xuống 539 triệu đồng. Bản GLX Plus giảm 35 triệu đồng, còn 614 triệu đồng; trong khi phiên bản tiêu chuẩn GL điều chỉnh 26 triệu đồng, đưa giá bán về mức 494 triệu đồng. So với tháng 11, khi mức giảm chỉ dao động 10-45 triệu đồng, ưu đãi mới đã tạo nên mức giá thấp nhất của Fronx kể từ khi mở bán.

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm Giá thực tế Suzuki Fronx GL 520 triệu 26 triệu 494 triệu Suzuki Fronx GLX 599 triệu 60 triệu 539 triệu Suzuki Fronx GLX Plus 649 triệu 35 triệu 614 triệu

(đơn vị: VND)

Ở nhóm SUV/CUV cỡ A, Toyota Raize vẫn giữ mức niêm yết 510 triệu đồng, Hyundai Venue được bán 499-539 triệu đồng, còn Kia Sonet – dù có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc, sau ưu đãi cũng dừng ở mức khoảng 489 triệu đồng. Như vậy, Fronx lần đầu tiên có giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng, song vẫn chưa thể chạm mốc thấp nhất mà Sonet thiết lập.

Việc Suzuki áp dụng ưu đãi mạnh tay được giới kinh doanh nhận định nhằm cải thiện sức hút thị trường của Fronx. Mẫu xe mới chưa công bố doanh số tháng 11, nhưng việc tăng biên độ hỗ trợ cho thấy sức tiêu thụ có thể chưa đạt kỳ vọng. Trước đó, đại diện Suzuki từng đặt mục tiêu bán 2.500 xe trong năm 2026, kỳ vọng sẽ khả thi hơn sau đợt giảm giá lớn trong thời điểm cận Tết.

Suzuki Fronx được giới thiệu tại Việt Nam ngày 17/10, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và định vị theo phong cách CUV lai coupe. Thiết kế đuôi xe vuốt dốc tạo hình thể thao, đi kèm dải trang bị gồm đèn định vị LED, đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED nối liền hai bên ở bản cao cấp. Mẫu xe này có bảy lựa chọn màu sơn và sử dụng bộ mâm 16 inch.

Khoang nội thất tập trung vào những tiện nghi cơ bản nhưng đủ dùng cho nhu cầu gia đình. Phiên bản GLX được trang bị màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống sáu loa, đề nổ nút bấm và vô-lăng tích hợp chức năng. Bản GL giản lược xuống màn hình 7 inch, bốn loa và khóa cơ, trong khi GLX Plus nổi bật với màn hình HUD hiển thị trên kính lái và sạc không dây – những trang bị hiếm gặp trong phân khúc.

Nội thất Suzuki Fronx

Khả năng vận hành của Suzuki Fronx tạo khác biệt khi hai phiên bản GLX và GLX Plus sử dụng động cơ 1.5L mild hybrid, kết hợp pin lithium-ion 12V và máy phát điện tích hợp để hỗ trợ tăng mô-men xoắn cũng như kích hoạt tính năng dừng/khởi động động cơ. Công suất tối đa đạt 99 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, tương tự cấu hình hybrid trên XL7 Hybrid. Với bản tiêu chuẩn GL, xe vẫn dùng động cơ 1.5L thuần xăng mạnh 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm và hộp số tự động 4 cấp.

Công nghệ an toàn trên Fronx GLX Plus được ưu ái gói ADAS gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang cùng hệ thống camera 360 độ. Mẫu xe có sáu túi khí và đầy đủ các hỗ trợ an toàn chủ động phổ biến trong phân khúc.

Suzuki Fronx là mẫu CUV cỡ A mới nhất tại Việt Nam

Mặc dù sở hữu nhiều trang bị nổi bật, Suzuki Fronx vẫn phải đối mặt với thách thức về mức độ cạnh tranh. Người dùng trong tầm giá 500-600 triệu đồng hiện ưu tiên tối ưu chi phí, dẫn đến xu hướng nghiêng về những mẫu SUV hạng A giá rẻ hoặc chuyển hẳn lên nhóm SUV hạng B khi nhiều mẫu xe lớn hơn cũng đang chạy đua ưu đãi. Điều này lý giải vì sao, ngoài VinFast VF 5 đang dẫn đầu nhờ giá và chính sách miễn phí sạc, các mẫu SUV xăng hạng A nói chung, trong đó có Kia Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue,... đều không có doanh số quá đột phá.

Trong bối cảnh đó, việc Suzuki tiếp tục giảm giá sâu cho Fronx có thể coi là bước đi nhằm cải thiện sức hút của tân binh này, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt hơn trước khi thị trường bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm.

