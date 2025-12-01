Suzuki Jimny 2026 bản 3 cửa ra mắt, giá từ 546 triệu đồng

Sau thời gian tạm ngừng phân phối vì chưa đáp ứng tiêu chuẩn an toàn mới, Suzuki đã đưa Jimny 3 cửa quay lại thị trường Úc với bản 2026. Mẫu SUV off-road cỡ nhỏ vẫn giữ phong cách thiết kế quen thuộc nhưng được bổ sung một số trang bị để tương thích quy định hiện hành, đồng thời giá bán cũng cao hơn đời trước.

Suzuki Jimny 3 cửa quay lại thị trường Úc với giá bán tăng nhẹ

Suzuki Jimny 2026 tại Úc được bán ra từ tháng 2/2026 với hai lựa chọn: Jimny Lite và Jimny tiêu chuẩn. Ở bản Lite, hệ thống giải trí đã được nâng cấp từ đầu CD cũ lên màn hình cảm ứng 7 inch, trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng màn hình trung tâm 9 inch giống các mẫu Suzuki đời mới. Màn hình đa thông tin 4,2 inch từng xuất hiện trên phiên bản Nhật không được liệt kê trong cấu hình dành cho thị trường Úc, nhiều khả năng đã bị loại bỏ.

Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở gói an toàn. Suzuki Jimny 3 cửa 2026 được trang bị loạt tính năng hỗ trợ lái vốn trước đây chỉ có trên bản 5 cửa, gồm: Phanh khẩn cấp tự động Dual Sensor Brake Support II; Hỗ trợ giữ làn đường; Kiểm soát hành trình thích ứng; Cảm biến đỗ xe trước và sau.

Xe được nâng cấp trang bị tiện nghi và an toàn

Các yếu tố quen thuộc vẫn được giữ nguyên: động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 101 mã lực, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian AllGrip Pro và khung gầm rời body-on-frame, cấu hình giúp Suzuki Jimny duy trì vị thế là chiếc SUV địa hình nhỏ gọn rất được ưa chuộng.

Tại Úc, giá bán của Suzuki Jimny Lite khởi điểm 31.990 AUD (khoảng 546 triệu đồng), trong khi bản tiêu chuẩn từ 36.490 AUD (khoảng 622 triệu đồng), tăng khoảng 2.000 AUD so với đời trước. Dù giá cao hơn, Suzuki kỳ vọng Jimny vẫn giữ sức hút nhờ nguồn cung hạn chế và giá trị bán lại tốt, thậm chí nhiều xe cũ từng được sang tay với giá cao hơn khi mua mới

Suzuki Jimny 3 cửa và 5 cửa được mở bán song song

Song song với bản 3 cửa, phiên bản 5 cửa tiếp tục được phân phối cho khách hàng cần không gian rộng rãi hơn nhưng vẫn muốn giữ chất “off-road” đặc trưng của Suzuki Jimny.