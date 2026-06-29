Ra mắt xe ga Honda BeAT 2026, giá rẻ từ 28 triệu đồng

Honda BeAT 2026 tại Indonesia vừa trình làng tại Indonesia. Honda BeAT mới tiếp tục ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dễ điều khiển, tiết kiệm nhiên liệu và giá bán hợp lý. Phiên bản 2026 vẫn được phân phối với ba phiên bản gồm CBS, CBS ISS và Deluxe Smart Key, cùng tổng cộng 8 lựa chọn màu sơn.

Honda BeAT 2026 không thay đổi về kiểu dáng, trang bị hay động cơ so với thế hệ trước sau đợt nâng cấp lớn gần đây. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở bảng màu mới với các tông màu tươi sáng, nổi bật hơn, thay thế phong cách trầm trước đây để tăng sức hút với người dùng đô thị.

Xe có 3 phiên bản: BeAT CBS, BeAT CBS ISS và Deluxe Smart Key. Trong đó, Honda BeAT CBS có giá 19.155.000 Rupiah (28,2 triệu đồng). Phiên bản này bổ sung màu Xanh Đen Bóng mới, kết hợp giữa xanh và đen, bên cạnh hai màu Đen bóng và Đỏ Đen bóng đã có. Bộ tem cũng được tinh chỉnh theo phong cách thể thao hơn.

Còn Honda BeAT CBS ISS có giá 20.026.000 Rupiah (29,5 triệu đồng). Phiên bản này được trang bị hệ thống Idling Stop System (ISS), tự động tắt máy khi dừng và khởi động lại khi vặn ga, giúp tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện di chuyển đô thị.

CBS ISS được bổ sung màu Đỏ Xanh Bóng mới, kết hợp đỏ và xanh lam, trong khi màu Đen Kim Loại Bóng vẫn được giữ lại. Ngoài ra, phiên bản này còn có màu Đen Mờ mới, mang lại vẻ ngoài cao cấp và cá tính hơn.

Còn phiên bả Deluxe Smart Key là phiên bản cao cấp nhất với giá 20.556.000 Rupiah (30,3 triệu đồng). Xe được trang bị hệ thống Honda Smart Key giúp tăng tính tiện lợi và an toàn. Phiên bản Deluxe Smart Key được làm mới với lôgô màu bạc trên nền sơn đen mờ, tạo cảm giác sang trọng hơn. Hai màu Nâu Mờ và Xanh Mờ vẫn tiếp tục được duy trì dành cho những khách hàng yêu thích phong cách thanh lịch.

Dù thuộc phân khúc xe tay ga phổ thông, Honda BeAT 2026 vẫn sở hữu nhiều trang bị phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày như hệ thống phanh kết hợp CBS, công tắc chân chống phụ tự ngắt động cơ, khóa phanh tay, cổng sạc điện thoại và đèn báo dung lượng pin. Đặc biệt, phiên bản Deluxe được trang bị thêm Idling Stop System và Smart Key, trong khi phiên bản tiêu chuẩn có hệ thống báo động chống trộm cùng khóa Secure Key Shutter nhằm tăng khả năng bảo vệ xe.

Honda BeAT 2026 tiếp tục sử dụng động cơ eSP 110cc, tập trung vào khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố của Honda, xe đạt mức tiêu thụ tối đa 60,6 km/lít, cho phép di chuyển khoảng 254,52 km sau mỗi lần đổ đầy bình xăng.

Nhìn chung, Honda BeAT 2026 là bản nâng cấp nhẹ với trọng tâm là màu sơn và đồ họa mới, trong khi vẫn giữ nguyên những ưu điểm đã tạo nên thành công của mẫu xe như thiết kế nhỏ gọn, động cơ 110cc eSP tiết kiệm nhiên liệu, trang bị thực dụng và giá bán dễ tiếp cận.

Với 8 tùy chọn màu sắc trên các phiên bản CBS, CBS ISS và Deluxe Smart Key, Honda BeAT 2026 tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn dành cho người dùng đô thị đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga tiết kiệm, dễ điều khiển và có chi phí sử dụng thấp.