Ra mắt môtô Triumph Speed T4 đời 2026, giá nhỉnh 63 triệu đồng

Về thiết kế, Triumph Speed T4 mới giữ nguyên kiểu dáng roadster đặc trưng với bình xăng cơ bắp, đèn pha tròn cổ điển kết hợp các chi tiết hiện đại và chất lượng hoàn thiện cao. Dù là mẫu xe rẻ nhất của Triumph, Speed T4 vẫn mang lại cảm giác cao cấp, gần như giống hệt Speed 400, khác biệt chủ yếu nằm ở phối màu và phuộc trước ống lồng. Xe được phân phối với 5 màu tùy chọn.

Trang bị an toàn trên xe gồm hệ thống ABS hai kênh Bosch, giúp hạn chế hiện tượng bó cứng bánh khi phanh gấp. Xe không được trang bị kiểm soát lực kéo hay chống trộm động cơ. Bảng đồng hồ bán kỹ thuật số kết hợp đồng hồ tốc độ analog với màn hình LCD hiển thị vòng tua máy, cấp số, quãng đường, mức nhiên liệu, quãng đường còn lại cùng các thông tin vận hành cần thiết.

Triumph Speed T4 mang đến tư thế lái thoải mái nhờ ghi-đông rộng và yên liền khối cao 806 mm, phù hợp với nhiều vóc dáng người lái. Xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như những chuyến đi cuối tuần, dù khả năng chắn gió ở tốc độ cao vẫn là hạn chế đặc trưng của dòng roadster. Yên sau rộng, đệm dày và dễ lên xuống, mang lại sự thoải mái cho người ngồi sau.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ xi-lanh đơn dung tích 349cc, sản sinh 29 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 31 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp và ly hợp chống trượt, hỗ trợ sang số mượt hơn đồng thời giảm lực bóp côn khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

So với phiên bản 400cc, động cơ mới được tinh chỉnh nhiều chi tiết bên trong nhằm giảm dung tích nhưng vẫn duy trì khả năng tăng tốc tốt. Xe đạt 0-60 km/h trong khoảng 3,5 giây, chỉ chậm hơn 0,2 giây so với bản 400cc, trong khi tốc độ tối đa đạt 137 km/h. Theo Triumph, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng được cải thiện thêm khoảng 2-3 km/l.

Hệ thống phanh vẫn sử dụng đĩa trước 300 mm và đĩa sau 230 mm kết hợp ABS hai kênh, hứa hẹn mang lại hiệu quả phanh ổn định cho cả nhu cầu di chuyển trong phố lẫn những hành trình đường trường. Tại thị trường Ấn Độ, Triumph Speed T4 mới có giá niêm yết là 227.109 RS (khoảng 63,3 triệu đồng).