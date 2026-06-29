Người dùng thích ôtô có công nghệ đơn giản

Chất lượng của các dòng xe mới đã có sự cải thiện trên toàn ngành so với cùng kỳ năm 2025, theo Nghiên cứu chất lượng ban đầu tại Mỹ năm 2026 (IQS) được J.D. Power công bố ngày 25/6. Chất lượng tổng thể của xe mới - được đo bằng tổng số lỗi trên 100 xe (PP100) mà người dùng gặp phải trong 90 ngày đầu sở hữu - đã cải thiện rõ rệt trong năm nay, với số lượng lỗi giảm xuống ở 9 trên 10 hạng mục được đánh giá. Hệ thống thông tin giải trí là ngoại lệ duy nhất, nơi các sự cố về kết nối tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của khách hàng đối với chất lượng xe mới.

"Khi ngày càng có nhiều công nghệ được đưa lên xe hơi, việc giữ cho trải nghiệm của người dùng luôn đơn giản lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết," Frank Hanley, Giám đốc cấp cao bộ phận đo lường hiệu suất ôtô tại J.D. Power cho biết.

Theo Hanley, những cải tiến lớn nhất về chất lượng thường đến từ các tính năng dễ sử dụng - hệ thống điều khiển đơn giản, các tính năng hỗ trợ lái ít can thiệp thô bạo và phần mềm hoạt động đúng như kỳ vọng của khách hàng. Khi công nghệ trở nên quá phức tạp, khả năng khách hàng gặp phải sự cố sẽ tăng lên đáng kể.

Nội thất mẫu bán tải Ford F-150 đời 2026. Ảnh: Geaux Ford

Nghiên cứu IQS, hiện đã bước sang năm thứ 40, năm nay được thực hiện dựa trên phản hồi từ 78.514 khách hàng mua và thuê các dòng xe mới thuộc phiên bản năm 2026, sau 90 ngày sở hữu xe. IQS còn kết hợp thêm dữ liệu về các lượt sửa chữa dựa trên hàng trăm nghìn sự kiện thực tế được báo cáo từ các đại lý ủy quyền của các hãng xe mới.

Phương pháp nghiên cứu này hợp nhất dữ liệu sửa chữa xe hiện đại với dữ liệu truyền thống về Tiếng nói của Khách hàng (VOC) từ J.D. Power, được thu thập liên tục quanh năm và xuất bản hàng tháng cho các khách hàng đăng ký dịch vụ. Dữ liệu IQS cải tiến này cho phép các nhà sản xuất ôtô nhanh chóng xác định các sự cố tiềm ẩn trước khi chúng trở thành những vấn đề lớn hơn trong bức tranh toàn cảnh về chất lượng.

Tập dữ liệu này dựa trên 227 câu hỏi VOC cùng với các dữ liệu sửa chữa liên quan, tất cả được sắp xếp thành 10 danh mục phương tiện: hệ thống thông tin giải trí; các tính năng, nút điều khiển và màn hình hiển thị; ngoại thất; hỗ trợ lái xe; nội thất; ghế; hệ truyền động; trải nghiệm lái; hệ thống điều hòa; và các lỗi chưa phân loại (chỉ có trong dữ liệu sửa chữa).

Tập dữ liệu được thiết kế nhằm cung cấp cho các nhà sản xuất thông tin để dễ dàng nhận diện vấn đề và thúc đẩy cải tiến sản phẩm. Dữ liệu này được thu thập từ tháng 6/2025 đến hết tháng 5/2026.

Porsche là thương hiệu xếp hạng cao nhất toàn bảng về chất lượng ban đầu với số điểm 138 PP100. Trong số các thương hiệu hạng sang, Genesis (151 PP100) xếp thứ hai và Lexus (156 PP100) xếp thứ ba.

Trong số các thương hiệu phổ thông, Ford xếp hạng cao nhất với số điểm 152 PP100. Nissan (156 PP100) xếp thứ hai và Buick (162 PP100) xếp thứ ba.

Tập đoàn mẹ nhận được nhiều giải thưởng cấp mẫu xe (model-level) nhất là BMW (6 giải thưởng). Hyundai (5 giải thưởng) xếp thứ hai và General Motors (4 giải thưởng) xếp thứ ba. Xét theo từng thương hiệu riêng lẻ, BMW nhận được nhiều giải thưởng phân khúc nhất (6 giải). Ford và Hyundai đồng xếp thứ hai, mỗi thương hiệu giành được 3 giải thưởng phân khúc.

Điều đáng chú ý nhất của kết quả nghiên cứu lần này là Ford đứng đầu bảng xếp hạng chất lượng ban đầu của J.D. Power lần đầu tiên sau 16 năm. Thành tích này của Ford đạt được sau nhiều năm liên tục tụt hậu về điểm số trong bảng xếp hạng được giới chuyên môn theo dõi sát sao, cũng như phải đối mặt với các vấn đề bảo hành tốn kém.