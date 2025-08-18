Xe ga Honda BeAT 2025 "thay áo", bán giá rẻ chỉ từ 30 triệu đồng

Honda BeAT 2025 là phiên bản nâng cấp toàn diện với nhiều thay đổi đáng chú ý cả về thiết kế, công nghệ và tính năng, nhằm hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, yêu thích sự năng động, tiết kiệm nhiên liệu, và đặc biệt là muốn sở hữu một phương tiện cá nhân mang đậm dấu ấn phong cách riêng.

Về thiết kế, Honda BeAT 2025 sở hữu diện mạo mới hiện đại, thể thao hơn so với các thế hệ trước. Các chi tiết thân xe được tinh chỉnh để tạo cảm giác gọn gàng, sắc sảo hơn, kết hợp cùng những đường nét dứt khoát, mang lại hình ảnh năng động và cá tính. Ngoài ra, tất cả các phiên bản BeAT 2025 đều được cập nhật màu sắc mới cho sự lựa chọn của người sử dụng.

Mặc dù là xe tay ga phân khúc nhỏ, Honda BeAT 2025 lại được trang bị hàng loạt tính năng hiện đại. Xe sử dụng đèn pha LED tích hợp đèn định vị ban ngày (DRL), bảng đồng hồ điện tử nền xanh với chỉ báo tiết kiệm nhiên liệu (ECO Indicator), hệ thống khóa thông minh (Smart Key – chỉ có trên bản Deluxe SK), và nắp bình xăng mở điện tiện lợi. Ngoài ra, xe còn có hệ thống chống trộm với còi báo động, nắp khóa tích hợp nút mở yên, cùng hệ thống phanh liên hợp CBS đi kèm cảm biến chân chống và chức năng khóa phanh giúp đỗ xe an toàn trên địa hình dốc.

Ở phiên bản Deluxe, người dùng còn được hưởng thêm các tiện ích như hệ thống Idling Stop (ISS) – giúp tiết kiệm nhiên liệu khi xe dừng, bộ khởi động ACG – giúp khởi động êm ái, không gây tiếng ồn, cổng sạc điện thoại và đồng hồ báo pin (Battery Indicator), rất hữu ích trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về sức mạnh, Honda BeAT 2025 sử dụng động cơ 110cc SOHC phun xăng điện tử PGM-FI, tích hợp công nghệ eSP (Enhanced Smart Power). Động cơ này cho công suất tối đa 6.6 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9.2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Nhờ khả năng phản hồi nhanh từ dải tua thấp đến trung bình, xe mang lại cảm giác tăng tốc tốt, dễ dàng vượt xe trong đô thị, đồng thời vẫn giữ được khả năng tiết kiệm nhiên liệu đặc trưng của dòng BeAT.

Giá bán của Honda BeAT 2025 tại thị trường Indonesia khởi điểm từ 18.930.000 rupiah (khoảng 30,7 triệu đồng). Trong khi biến thể BeAT Street có giá bán 19.801.000 rupiah (khoảng 30,2 triệu đồng).