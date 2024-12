Honda BeAT Luffy One Piece - phiên bản "kịch độc", có tiền cũng không mua được!

Chỉ có duy nhất 1 chiếc BeAT Luffy One Piece được đưa ra thị trường và đây không phải là sản phẩm được thương mại hóa mà là phần thưởng của một trò chơi do AHM phát động. Được mô phỏng trên mô típ săn tìm kho báu của bộ truyện tranh Đảo Hải Tặc, người muốn sở hữu BeAT Luffy One Piece sẽ phải đăng ký tham gia và thực hiện việc "trộm" xe với tổng cộng 3 vòng và kéo dài từ ngày 5/12 - 21/12. Người may mắn sở hữu BeAT Luffy One Piece sẽ được công bố vào ngày 22/12.

Hình ảnh của BeAT Luffy One Piece đã được công khai với ngoại hình không thể nổi bật hơn nhờ giao diện màu sắc theo phong cách đặc trưng đỏ - xanh - vàng đặc trưng của nhân vận Monkey D. Luffy và Băng Mũ Rơm. Hình ảnh của Luffy cũng được in trên quây nhựa trước, và yên xe sử dụng tông màu xanh, mâm đặc được sơn màu, gương chiếu hậu kiểu mới và rất nhiều các chi tiết được tối ưu hóa phù hợp phong cách đặc trưng của phiên bản này.

Đây hứa hẹn sẽ là phần thưởng rất đáng "săn" dành cho các Fan của Đảo Hải Tặc. Hiện tại Honda BeAT được bán tại thị trường Indonesia với 3 phiên bản kèm mức giá khởi điểm từ 18.430.000 rupiah - khoảng 29,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

Honda BeAT là mẫu tay ga nhỏ gọn với thiết kế thể thao với những đường nét sắc sảo. Xe có trang bị cụm đồng hồ kết hợp analog và LCD, sử dụng chìa khóa thông minh smartkey và có hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc USB. Xe được trang bị động cơ eSP 109.5cc, sản sinh công suất tối đa là 9 mã lực tại 7500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 9.2 Nm tại 6000 vòng/phút.

