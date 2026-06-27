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Loạt lỗi giao thông ở Hà Nội tăng gấp đôi mức phạt từ 1/7

Sự kiện: Kinh nghiệm lái xe máy

Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7. 

Theo quy định mới từ Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND, có 4 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được điều chỉnh tăng so với quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, cụ thể:

STT Hành vi vi phạm Mức phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP Mức tiền phạt sau khi tăng
1 Dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông Từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng Từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng
2 Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng Từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng Từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng
3 Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng Từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng
4 Không tuân thủ quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng, đỗ xe trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi an toàn đường sắt Từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng Từ 1.600.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Loạt lỗi giao thông ở Hà Nội tăng gấp đôi mức phạt từ 1/7 - 1

Vì vậy, người dân trên địa bàn Hà Nội cần đặc biệt lưu ý để tránh vi phạm và bị xử phạt nặng, nhất là các trường hợp đi xe máy vượt rào chắn đường sắt hoặc dừng đỗ không đúng quy định. 

Bảng giá xe máy điện Honda tháng 6/2026 mới nhất
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Theo BẢO NAM ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/06/2026 13:50 PM (GMT+7)
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