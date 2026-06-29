Audi triệu hồi dòng xe điện e-tron và Q8 e-tron vì lỗi bộ trợ lực phanh

Audi Việt Nam vừa phát đi thông báo triệu hồi hai mẫu xe điện Audi e-tron và Audi Q8 e-tron để kiểm tra bộ trợ lực phanh do nguy cơ lỗi kỹ thuật liên quan đến hệ thống phanh. Theo hãng xe Đức, trong quá trình theo dõi chất lượng sản phẩm, Audi AG phát hiện trên một số xe có khả năng bu lông kết nối giữa bàn đạp phanh và bộ trợ lực phanh không được siết đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Nếu mối nối này bị lỏng hoàn toàn, chức năng phanh thông thường có thể bị ảnh hưởng. Audi cho biết trong tình huống trên, xe vẫn có thể giảm tốc thông qua chức năng phanh khẩn cấp bằng cách nhấn và giữ nút phanh tay điện tử trên bảng điều khiển trung tâm.

Tại thị trường Việt Nam, chương trình triệu hồi áp dụng với 9 xe được nhập khẩu và phân phối chính hãng, gồm 6 xe Audi e-tron và 3 xe Audi Q8 e-tron sản xuất trong giai đoạn từ ngày 2/2/2018 đến 11/6/2024. Các xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế linh kiện nếu cần.

Audi AG cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào liên quan đến lỗi kể trên. Chương trình triệu hồi diễn ra từ ngày 21/5/2026 đến 21/5/2029.