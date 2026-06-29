Hyundai Elantra thế hệ mới ra mắt

Hyundai vừa giới thiệu thế hệ thứ 8 của mẫu sedan hạng C Elantra. Mẫu xe mới xuất hiện sau 6 năm kể từ khi thế hệ thứ 7 ra mắt, mang đến sự thay đổi toàn diện từ thiết kế, kích thước, công nghệ đến hệ truyền động.

Thế hệ mới không chỉ được mở rộng không gian mà còn đánh dấu bước chuyển của Hyundai trong việc đưa các công nghệ trí tuệ nhân tạo và kết nối số lên một mẫu sedan phổ thông. So với thế hệ cũ, Elantra đã tăng đáng kể kích thước.

Hyundai vừa giới thiệu thế hệ thứ 8 của mẫu sedan hạng C Elantra.

Xe kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 4.765 x 1.855 x 1.425 mm và có trục cơ sở 2.750 mm. Chiều dài tăng 55mm, chiều rộng tăng 30mm và khoảng cách hai trục cũng được kéo dài thêm 30 mm. Theo Hyundai, những thay đổi này giúp khoang hành khách rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Xe không còn duy trì những đường nét quen thuộc của đời trước mà được phát triển theo triết lý thiết kế mới mang tên "Art of Steel". Thân xe sử dụng nhiều bề mặt dập nổi kết hợp các đường gân sắc cạnh, tạo cảm giác khỏe khoắn và bề thế hơn. Các hốc bánh xe được mở rộng, mang phong cách thường thấy trên các mẫu SUV hiệu suất cao.

Xe kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 4.765 x 1.855 x 1.425 mm và có trục cơ sở 2.750 mm.

Phần đầu xe được áp dụng cấu trúc đèn chiếu sáng hai tầng. Dải đèn định vị LED thanh mảnh kéo dài theo chiều ngang, trong khi cụm đèn chính được đưa xuống thấp và giấu trong cản trước. Thiết kế cửa kính bên có nhiều điểm tương đồng với Hyundai Grandeur, còn bộ mâm hợp kim 18 inch góp phần tăng vẻ thể thao. Ở phía sau, Hyundai tạo điểm nhấn bằng cụm đèn LED nối liền theo cả phương ngang lẫn phương dọc, hình thành đồ họa chữ H. Cản sau kết hợp bộ khuếch tán gió cùng cánh gió đuôi cỡ nhỏ.

Không gian bên trong được thiết kế lại theo hướng tối giản, giảm bớt các chi tiết góc cạnh và ưu tiên các mảng bề mặt mềm. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước 14,6 inch trên phiên bản cao cấp, trong khi các bản thấp sở hữu màn hình 12,9 inch. Toàn bộ hệ thống vận hành trên nền tảng Pleos Connect mới do Hyundai phát triển.

So với thế hệ cũ, Elantra đã tăng đáng kể kích thước.

Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của Gleo AI - trợ lý trí tuệ nhân tạo tạo sinh có khả năng giao tiếp tự nhiên với người dùng. Công nghệ này trước đó chỉ xuất hiện trên một số mẫu xe cao cấp của Hyundai. Khác với xu hướng loại bỏ hoàn toàn phím bấm cơ học, Elantra vẫn giữ cụm nút điều khiển và núm xoay cho các chức năng thường dùng như điều hòa và âm lượng. Cách bố trí này giúp thao tác nhanh hơn khi lái xe.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, camera hành trình tích hợp sẵn, hai đế sạc không dây và cổng USB hỗ trợ công suất sạc lên tới 100 W. Tại Hàn Quốc, Elantra 2027 có hai lựa chọn hệ truyền động.

Xe được trang bị hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, camera hành trình tích hợp sẵn.

Phiên bản động cơ xăng sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0L hút khí tự nhiên đã được tinh chỉnh để đạt công suất 147 mã lực, cao hơn 26 mã lực so với thế hệ trước. Trong khi đó, bản hybrid sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện và bộ pin dung lượng lớn hơn. Tổng công suất hệ thống đạt 155 mã lực.

Riêng phiên bản hybrid được bổ sung công nghệ phanh tái tạo năng lượng Smart Regenerative Braking 3.0 và hệ thống Hybrid Hierarchical Predictive Control System có khả năng phân tích cung đường phía trước để tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Chế độ Stay Mode cũng cho phép điều hòa và hệ thống giải trí tiếp tục hoạt động ngay cả khi xe dừng mà không cần khởi động động cơ.

Phiên bản động cơ xăng sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0L hút khí tự nhiên.

Hyundai tiếp tục nâng cấp hệ thống an toàn chủ động trên Elantra thế hệ mới. Xe sở hữu 10 túi khí cùng gói hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng thế hệ thứ hai dựa trên dữ liệu bản đồ, hỗ trợ đỗ xe từ xa, hỗ trợ lùi theo quỹ đạo đã ghi nhớ và phanh khẩn cấp khi cần số điện tử ở chế độ P.

Bên cạnh đó, mẫu sedan này còn được bổ sung công nghệ hạn chế tình trạng đạp nhầm chân ga nhằm giảm nguy cơ xảy ra va chạm trong quá trình vận hành. Hyundai chưa công bố giá bán của xe. Theo kế hoạch, mẫu xe sẽ được đưa tới các đại lý tại Hàn Quốc vào cuối năm nay trước khi mở rộng sang Bắc Mỹ và nhiều thị trường quốc tế khác. Một số nguồn tin cũng cho biết Elantra sẽ trở lại châu Âu sau nhiều năm ngừng phân phối.

Bên cạnh các phiên bản thương mại, Hyundai được cho là đang phát triển Elantra N thế hệ mới. Biến thể hiệu suất cao này nhiều khả năng sẽ được nâng cấp cả thiết kế lẫn khung gầm và có thể sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.5L tăng áp, tuy nhiên hãng vẫn chưa xác nhận các thông tin liên quan.