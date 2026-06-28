Đối thủ Honda Vision có bản mới: Suzuki Address 125 2026 nâng cấp toàn diện, giá hơn 45 triệu đồng

Address là mẫu tay ga cỡ nhỏ đã xuất hiện từ đầu những năm 1990, hướng đến sự thực dụng, tiết kiệm chi phí sử dụng và đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Với phiên bản 2026 vừa trình làng, mẫu tay ga được phát triển với tổng thể mềm mại với các chi tiết bo tròn, tạo cảm giác thân thiện và dễ tiếp cận. Phần sàn để chân dạng phẳng tiếp tục được duy trì nhằm mang đến sự thuận tiện khi sử dụng, trong khi cụm đèn pha thiết kế đặc trưng kết hợp cùng hệ thống đèn LED giúp tổng thể chiếc xe hiện đại hơn.

Với kích thước dài 1.880 mm, rộng 690 mm, cao 1.155 mm cùng chiều dài cơ sở 1.260 mm, Address 125 vẫn là một trong những mẫu xe tay ga có kích thước gọn gàng trong phân khúc 125 cc. Chiều cao yên chỉ 770 mm kết hợp với trọng lượng 108 kg giúp việc điều khiển xe trở nên nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều đối tượng người sử dụng, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản 2026 nằm ở khối động cơ SEP (Suzuki Eco Performance) dung tích 124 cc. Đây là động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 6,2 kW, tương đương 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.000 vòng/phút. Xe tiếp tục sử dụng hộp số vô cấp CVT truyền động bằng dây đai V-belt.

Không chỉ nâng cấp động cơ, Suzuki còn phát triển khung xe hoàn toàn mới cho Address 125 2026. Nhà sản xuất cho biết độ cứng xoắn của khung đã tăng khoảng 25% trong khi trọng lượng khung lại giảm 1 kg so với thế hệ trước. Sự thay đổi này giúp xe ổn định hơn khi vào cua, chuyển hướng linh hoạt hơn và mang lại cảm giác chắc chắn khi vận hành trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau, đồng thời vẫn duy trì sự nhanh nhẹn vốn là ưu điểm của dòng xe tay ga đô thị.

Address 125 2026 cũng được nâng cao tính thực dụng thông qua việc thay thế tay dắt hoặc gác chân sau truyền thống bằng một giá chở hàng phía sau. Chi tiết này cho phép người dùng dễ dàng lắp thêm thùng chứa đồ hoặc buộc hành lý khi cần thiết, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng hàng ngày như đi làm, mua sắm hoặc giao nhận hàng hóa.

Theo thông tin được công bố, xe sử dụng phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau. Bộ vành đi kèm lốp trước kích thước 90/90-12 và lốp sau 90/100-10, trong khi bình nhiên liệu có dung tích 5,3 lít. Tổng thể cấu hình vẫn hướng đến khả năng vận hành bền bỉ, dễ bảo dưỡng và tối ưu cho việc di chuyển trong môi trường đô thị thay vì chạy tốc độ cao trên những hành trình dài.

Tại Nhật Bản, Suzuki Address 125 2026 được niêm yết với mức giá 280.500 yên - khoảng 45,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.