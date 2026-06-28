Ngắm xe số Honda Biz 125 2027 giá hơn 68 triệu đồng, đẹp mê ly

Honda Biz 125 2027 vừa được tung ra thị trường Brazil. Dòng xe số này được nâng cấp nhằm tăng tính thực dụng cho nhu cầu di chuyển đô thị, với thay đổi đáng chú ý nhất là phiên bản Biz ES nay được trang bị mâm hợp kim và lốp không săm thay cho vành nan hoa trước đây.

Theo nhà sản xuất, lốp xe loại không săm giúp giảm nguy cơ mất áp suất đột ngột khi bị thủng, đồng thời việc sửa chữa cũng thuận tiện hơn. Phiên bản ES vẫn sử dụng phanh tang trống trước/sau kết hợp hệ thống phanh CBS.

Trong khi đó, phiên bản Biz EX cao cấp tiếp tục sở hữu phanh đĩa trước 220 mm, đèn pha LED, bảng đồng hồ nền đen và hệ thống FlexOne cho phép sử dụng cả xăng lẫn ethanol. Honda cũng bổ sung các tùy chọn màu sơn mới để tăng sức hút cho mẫu xe.

Sức mạnh của Honda Biz 125 2027 vẫn đến từ động cơ xi-lanh đơn 123,9 cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 9,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 1,03 kgfm tại 6.000 vòng/phút. Xe kết hợp hộp số bán tự động 4 cấp với cần số gót chân quen thuộc, mang lại khả năng vận hành đơn giản và phù hợp cho việc đi lại hằng ngày.

Khung sườn thép liền khối, phuộc trước ống lồng và giảm xóc đôi phía sau tiếp tục được duy trì, với trọng lượng khô chỉ 96 kg. Bên cạnh đó, Biz 125 2027 vẫn phát huy thế mạnh về tính tiện dụng khi được trang bị hộc chứa đồ dưới yên, ngăn chứa đồ phía trước, cổng sạc USB-C, chân chống giữa và chân chống nghiêng, cùng ổ khóa tích hợp mở yên, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Tại thị trường Brazil, Honda Biz 125 2027 có hai phiên bản: Biz 125 ES và Biz 125 EX. Hai phiên bản này có giá niêm yết lần lượt là 13.505 R$ (68,6 triệu đồng) và 16.849 R$ (85,6 triệu đồng). Mức giá này cao hơn rất nhiều so với dòng xe đồng cấp như Honda Future 125 Fi đang có bán tại thị trường Việt Nam.