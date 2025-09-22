Honda BeAT 2025 trình làng, "bé hạt tiêu" khiến Vision cũng nể một phần!

Honda BeAT vốn là mẫu tay ga giá rẻ được ưa chuộng tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Tại Việt Nam, dù không được phân phối chính hãng nhưng BeAT cũng được bán phổ biến bởi các đơn vị nhập khẩu tư nhân.

Với phiên bản 2025 vừa trình làng, Honda BeAT được cập nhật thêm hai màu đen và trắng, bên cạnh các màu sắc đã có trước đó như xám mờ và xanh lá, mang đến cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn phù hợp với phong cách cá nhân. Ngoài trừ các cập nhật màu sắc mới, những trang bị trên xe ga này không thay đổi.

Honda BeAT 2025 tiếp tục hướng tới đối tượng người dùng sống tại đô thị đông đúc, những người cần một chiếc xe nhỏ gọn, dễ điều khiển, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông chật hẹp. Xe sử dụng động cơ eSP dung tích 110cc, cho công suất 8,7 mã lực (tương đương 6,5 kW) tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Một trong những điểm nổi bật của động cơ này là khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, chỉ tiêu thụ 1,7 lít xăng cho mỗi 100 km di chuyển. Xe đã đạt chứng nhận EEV, cho thấy hiệu quả trong việc giảm khí thải và thân thiện với môi trường.

Về mặt an toàn và tiện nghi, Honda BeAT 2025 được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS, cho phép phanh trước và sau hoạt động kết hợp nhằm tạo cảm giác dừng xe mượt mà và cân bằng hơn. Mẫu xe này cũng đạt chứng nhận an toàn 3 sao từ chương trình MyMAP tại Malaysia.

Ngoài ra, xe còn đi kèm nhiều trang bị tiện ích đáng chú ý như cổng sạc điện thoại, cốp chứa đồ dưới yên xe dung tích 12 lít với nút mở One-Touch tiện dụng, cùng móc treo đồ tích hợp ở phần tay lái trước. Hệ thống đèn pha LED giúp cải thiện khả năng chiếu sáng khi di chuyển vào ban đêm, trong khi bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại hiển thị đầy đủ thông tin lái xe, bao gồm chỉ báo tiết kiệm nhiên liệu (ECO Indicator) và mức pin.

Bình xăng của xe có dung tích 4,4 lít, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Tổng trọng lượng xe chỉ 88 kg, khiến Honda BeAT trở thành lựa chọn phù hợp cho mọi đối tượng người dùng, bất kể giới tính hay độ tuổi. Mẫu xe Honda BeAT 2025 được bán tại Malaysia với mức giá đề xuất khoảng 6.090 ringgit, tương đương khoảng 38 triệu đồng.