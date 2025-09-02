Ra mắt xe điện mới QJMotor giá nhỉnh 43 triệu đồng

QJMotor vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga điện đầu tiên tại thị trường Malaysia mang tên E-LTR 2025. Mẫu xe điện này có mức giá khởi điểm 6.999 RM (tương đương khoảng 43,6 triệu đồng), chưa bao gồm phí đăng ký và bảo hiểm. Xe có hai tùy chọn màu sắc trẻ trung: Xanh dương đậm và Trắng.

Sức mạnh của E-LTR 2025 đến từ động cơ điện 3 kW gắn trực tiếp lên trục bánh sau, cho tốc độ tối đa giới hạn ở 70 km/h, cùng ba chế độ lái linh hoạt. Xe sử dụng pin lithium-ion 74V - 27Ah, cho quãng đường di chuyển lên tới 105 km sau mỗi lần sạc đầy.

Thời gian sạc từ 30% lên 80% dao động từ 5 đến 6 giờ nếu sử dụng nguồn điện dân dụng thông thường. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị một bộ pin, người dùng có thể mua thêm pin thứ hai nếu cần tăng phạm vi sử dụng.

Với trọng lượng chỉ 98,5 kg, E-LTR hướng tới đối tượng sử dụng trong môi trường đô thị và các chuyến đi ngắn. Chiều cao yên 760 mm giúp xe phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là người lái có vóc dáng trung bình hoặc nhỏ gọn.

Hệ thống an toàn của E-LTR bao gồm phanh đĩa thủy lực cho cả bánh trước và sau, tích hợp hệ thống phanh kết hợp CBS, giúp phân bổ lực phanh đều và an toàn hơn. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau có khả năng điều chỉnh tải trước, mang lại cảm giác lái ổn định trên nhiều điều kiện đường sá.

Xe sử dụng bánh xe 12 inch trước và sau, đi kèm lốp kích thước 100/90 (trước) và 110/90 (sau), phù hợp với di chuyển trong phố. Hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ xe, đảm bảo tầm nhìn và nhận diện tốt cả ngày lẫn đêm.

Về tiện nghi, QJMotor E-LTR được trang bị đầy đủ: Hệ thống khóa chống trộm; Hai hộc để đồ phía trước; Ngăn chứa dưới yên rộng rãi; Móc treo đồ tiện lợi; Cổng sạc USB tích hợp.

Ngoài ra, xe còn tích hợp hệ thống chẩn đoán mã lỗi (ERR), hỗ trợ người dùng nhanh chóng xác định và xử lý các sự cố kỹ thuật. Mỗi chiếc E-LTR bán ra được đi kèm chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km cho các lỗi do nhà sản xuất.