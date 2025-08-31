Xe máy điện đẹp như Vespa đi tới 105 km/lần sạc, kèm nhiều trang bị hiện đại

E-LTR là sản phẩm xe máy điện đầu tiên của QJMotor được giới thiệu tại thị trường Malaysia, mang thiết kế cổ điển đặc trưng của châu Âu và có hai lựa chọn màu sắc: Xanh Đậm và Trắng.

QJMotor E-LTR sở hữu động cơ điện 3 kW được lắp ở bánh sau, mang lại khả năng vận hành ấn tượng với tốc độ tối đa lên đến 70 km/h. Xe được trang bị ba chế độ lái, cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh tốc độ và kiểu vận hành.

Ngoài ra, xe còn sử dụng bộ pin lithium-ion 74 Volt, dung lượng 27 Ah, cung cấp quãng đường di chuyển lên đến 105 km cho mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc từ 30% đến 80% mất khoảng 5-6 giờ với nguồn điện dân dụng. Đặc biệt, E-LTR có thiết kế cho phép người dùng lắp thêm pin thứ hai để gia tăng quãng đường di chuyển nếu cần thiết.

Được tối ưu hóa cho việc di chuyển trong thành phố và các chuyến đi ngắn, QJMotor E-LTR có chiều cao yên xe ở mức 760 mm, phù hợp với thể trạng của người sử dụng tại các thị trường châu Á. Hệ thống phanh của xe sử dụng đĩa thủy lực ở cả hai bánh trước và sau, kết hợp với hệ thống phanh CBS giúp phân bổ lực phanh một cách hiệu quả giữa hai bánh.

Cùng với đó, hệ thống giảm xóc sử dụng phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau đôi có thể điều chỉnh độ căng lò xo, mang lại sự ổn định và thoải mái khi vận hành.QJMotor E-LTR trang bị bánh xe 12 inch với lốp 100/90 phía trước và 110/90 phía sau. cùng hệ thống đèn LED toàn bộ, giúp tăng cường độ sáng và tiết kiệm năng lượng.

Các tính năng tiện ích khác bao gồm hệ thống chìa khóa chống trộm, hai hộc chứa đồ phía trước, cốp rộng rãi dưới yên xe và cổng sạc USB thuận tiện cho người dùng. Xe cũng được trang bị hệ thống chẩn đoán lỗi ERR, hỗ trợ người lái nhanh chóng phát hiện và khắc phục các vấn đề kỹ thuật.

Với mức giá bán 6900 ringgit (tương đương khoảng 43 triệu đồng Việt Nam), QJMotor E-LTR hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những người tiêu dùng đang tìm kiếm một phương tiện "xanh" cho nhu cầu di chuyển linh hoạt trên đường phố.