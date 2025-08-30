Xe máy điện hiện đại vượt SH, đi 158 km/lần sạc, giá chỉ ngang Vision!

TVS Orbiter EV được định hướng là mẫu xe điện dành riêng cho người dân đô thị hiện đại, những người thường xuyên di chuyển trong môi trường thành phố đông đúc, cần một phương tiện vừa linh hoạt, vừa tiện lợi và tiết kiệm chi phí vận hành. Thiết kế tổng thể của xe mang phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên sự hiện đại và thể thao.

Những đường nét trên thân xe được thiết kế gọn gàng, dứt khoát, kết hợp với các chi tiết tinh tế và vật liệu cao cấp nhằm mang lại cảm giác cao cấp và thời trang. Xe có sáu tùy chọn màu sắc độc đáo, bao gồm Neon Sunburst, Stratos Blue, Lunar Grey, Stellar Silver, Cosmic Titanium và Martian Copper, tạo sự đa dạng và cá tính cho người dùng.

Về giá bán, TVS Orbiter được niêm yết với mức giá khởi điểm là 99.999 rupee - khoảng 29,8 triệu đồng. Đây là một mức giá khá cạnh tranh, giúp Orbiter dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng phổ thông đang tìm kiếm một phương tiện điện thông minh và tiết kiệm.

Không chỉ dừng lại ở thiết kế bắt mắt, TVS Orbiter còn được trang bị hàng loạt công nghệ và tính năng hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng. Xe sở hữu màn hình màu kỹ thuật số tích hợp kết nối Bluetooth, cho phép người lái nhận thông báo cuộc gọi và tin nhắn trực tiếp trên màn hình.

Xe máy điện này còn tích hợp tính năng điều khiển hành trình (cruise control) giúp người lái giữ tốc độ ổn định khi di chuyển trên đường dài. Hệ thống hỗ trợ dừng xe trên dốc (hill hold assist) và chế độ lùi mang lại sự tiện lợi khi dừng, đỗ hoặc quay đầu xe trong không gian hẹp.

Người dùng cũng có thể kết nối với ứng dụng TVS Smart Xonnect để quản lý và theo dõi xe một cách dễ dàng từ xa. Bên cạnh đó, TVS còn trang bị cho Orbiter cổng sạc USB tiện lợi, hộc đựng đồ dễ tiếp cận ở phần đầu xe, và hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng đèn LED, bao gồm đèn pha, đèn hậu và đèn xi-nhan thanh mảnh, hiện đại.

Mặc dù TVS chưa công bố toàn bộ chi tiết về hệ thống truyền động, nhưng từ thiết kế và bố cục, có thể thấy xe sử dụng động cơ điện gắn trực tiếp ở bánh sau, cho tốc độ tối đa đạt 68 km/h. Orbiter được trang bị pin dung lượng 3.1 kWh, cho phạm vi hoạt động lên đến 158 km theo tiêu chuẩn IDC, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày trong thành phố.