Những xe máy điện hút phái đẹp Việt, giá từ 20-50 triệu đồng

VinFast Klara Neo

VinFast Klara NEO có giá niêm yết 28,8 triệu đồng, sở hữu tốc độ tối đa 60 km/h, chinh phục quãng đường lên tới 112 km/lần sạc (theo điều kiện tiêu chuẩn của VinFast). Xe sử dụng động cơ Inhub công suất 2.450W, do VinFast nghiên cứu và phát triển, thân thiện với môi trường và đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, có khả năng ngâm sâu 0,5m trong 30 phút.

Klara NEO trang bị cốp xe rộng 22 lít, vành trước 14 inch, khoảng sáng gầm 136 mm, phù hợp với nhiều loại địa hình. Chiều cao yên 760 mm, tổng trọng lượng 99 kg (bao gồm pin), dễ dàng sử dụng cho nhiều đối tượng.

Xe sử dụng hệ thống phanh đĩa trước, phanh cơ sau, giảm xóc thủy lực hành trình dài, phân bổ tải trọng 40/60 trước – sau, tối ưu vận hành êm ái. Trang bị 2 chế độ lái Eco & Sport, linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Sử dụng pin LFP dung lượng 2.0 kWh, hỗ trợ sạc đầy từ 0–100% trong khoảng 5 giờ 20 phút. Công nghệ này giúp tăng hiệu suất, tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ pin.

VinFast Vento Neo

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu tốc độ tối đa 78 km/h, quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới 194 km/lần sạc (theo điều kiện tiêu chuẩn), nhờ trang bị pin LFP tiên tiến và động cơ Inhub công suất tối đa 3.200W – cho hiệu suất cao, vận hành bền bỉ và tiết kiệm năng lượng.

Xe được trang bị hệ thống phanh đĩa trước/sau, giảm xóc cao cấp, cùng khả năng chống nước IP67, đảm bảo an toàn và ổn định kể cả khi ngập nước sâu tới 0,5m trong 30 phút. Thiết kế thông minh với cốp xe rộng 27 lít, sàn để chân thoải mái, chiều cao yên 780 mm, gầm cao 135 mm, giúp xe di chuyển linh hoạt trong đô thị và ổn định trên địa hình gồ ghề.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh: kết nối PAAK, eSim, GPS, khóa thông minh, cùng màn hình HMI 4.8 inch hiện đại, cho phép theo dõi trạng thái xe, pin và lịch sử hành trình ngay trên ứng dụng điện thoại. Hệ thống đèn full LED, bao gồm cả đèn pha projector, đảm bảo chiếu sáng rõ ràng khi di chuyển ban đêm. Vento NEO – lựa chọn hoàn hảo cho trải nghiệm lái xanh, mạnh mẽ và tiện nghi mỗi ngày.

Honda ICON e:

Honda ICON e: có giá niêm yết 26,8 triệu đồng, là mẫu xe máy điện nhỏ gọn, hiện đại, được thiết kế dành riêng cho giới trẻ năng động. Xe sử dụng động cơ điện công suất 1,5 kW, mô-men xoắn cực đại 85 Nm tại 110 vòng/phút, tốc độ tối đa 48 km/h, cho quãng đường di chuyển khoảng 71 km/lần sạc (theo điều kiện tiêu chuẩn).

Trang bị pin Lithium-ion 48V – 30,6Ah, chống nước IP67, có thể tháo rời để sạc linh hoạt. Thời gian sạc đầy khoảng 8 giờ, sạc từ 25% đến 75% chỉ trong 3,5 giờ. Pin được đặt dưới sàn để chân, giúp tối ưu không gian và trọng tâm xe.

Xe có thiết kế trẻ trung, tối giản, đậm chất biểu tượng, dễ nhận diện trên phố. Kích thước nhỏ gọn, phù hợp với vóc dáng người Việt, đặc biệt là học sinh. Yên xe cao 742 mm, cốp chứa đồ rộng 26 lít, đủ chứa mũ bảo hiểm 3/4 và vật dụng cá nhân. Hai hộc chứa đồ trước tiện dụng, trong đó có cổng sạc USB loại A.

ICON e: sở hữu màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông số; đèn LED toàn bộ, đèn pha luôn sáng tăng độ an toàn khi di chuyển ban ngày. Hệ thống phanh CBS giúp phân bổ lực phanh đều giữa hai bánh, giảm rủi ro khi phanh gấp. Xe hỗ trợ 2 chế độ lái: Tiêu chuẩn và ECO, giúp tiết kiệm pin và tăng quãng đường thêm khoảng 15%.

Với khối lượng 87 kg, khoảng sáng gầm 132 mm, vành trước 12 inch, sau 10 inch, ICON e: đảm bảo di chuyển linh hoạt và ổn định trên nhiều điều kiện đường phố. Honda ICON e: là một trong những lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống xanh, tiện lợi và phong cách trong thời đại mới.

Yamaha NEO’S

Yamaha NEO’s có giá niêm yết 49,09 triệu đồng, là mẫu xe điện hiện đại được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV (người và xe là một), từng được phân phối tại châu Âu và giờ đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Với thiết kế khung underbone chuyên biệt, NEO’s linh hoạt đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Xe sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than, công suất tối đa 2.3 kW, mô-men xoắn 138.3 Nm tại 40 vòng/phút, giúp vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, với mức tiêu thụ chỉ 31,24 Wh/km. Trang bị pin lithium-ion 51.1V – 23.2Ah, NEO’s cho quãng đường 72 km/lần sạc (vận tốc không đổi 30 km/h) và thời gian sạc khoảng 9 tiếng.

Vành trước là nhôm đúc 10 chấu, vành sau sử dụng công nghệ đúc nhôm áp suất thấp, kết hợp bánh sau tối ưu hóa để giảm tiêu hao động năng, tiết kiệm pin hiệu quả. Bánh xe đường kính 70 cm, vận hành ổn định và bền bỉ. Nhìn chung, Yamaha NEO’s là lựa chọn thông minh cho thế hệ trẻ yêu công nghệ, phong cách và sống xanh.