Chốt lịch bán Suzuki e-Access - xe máy điện đầu tiên của Suzuki

Trong bối cảnh các mẫu xe máy điện mới ra mắt như "vũ bão", Suzuki cũng không nằm ngoài xu hướng này khi mới đây đã trình làng e-Access. Đây là mẫu xe máy điện hướng tới đáp ứng nhu cầu di chuyển của dân thành thị, và được xây dựng dựa trên mẫu tay ga xăng ăn khách của hãng, chiếc Access 125.

Dựa trên nhiều nguồn tin nội bộ, chuyên trang xe Rushlane mới đây cho biết e-Access có thể sẽ chính thức được bán ra ngay trong tháng 9 năm 2025. Như vậy, ngày được sở hữu mẫu xe máy điện Suzuki đã không còn xa vời.

Suzuki lần đầu tiên giới thiệu mẫu xe e-Access tại triển lãm Auto Expo 2025 tại Ấn Độ dưới dạng bản trưng bày. Mẫu xe này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ của hãng xe Nhật này.

Dù chưa được công bố giá bán, nhưng nhiều chuyên gia xe dự đoán mức giá bán của Suzuki e-Access tại Ấn Độ sẽ rơi vào khoảng 29,9 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Xe sẽ đối đầu trực tiếp với loạt đối thủ sừng sỏ như Bajaj Chetak, TVS iQube, Hero Vida VX2, Ather Rizta và đặc biệt là Honda Activa e

Về mặt thiết kế, Suzuki e-Access giữ lại gần như nguyên vẹn phong cách tổng thể của dòng Access truyền thống, nhưng được tinh chỉnh lại để mang dáng vẻ hiện đại và sắc nét hơn. Xe được trang bị cụm đèn pha LED đặt ngay trên mặt nạ tay lái, cùng phần yếm trước được thiết kế gọn gàng và tinh tế.

Thân xe thanh thoát với các mảng ốp bên sắc sảo, yên xe dài và rộng, phù hợp cho hai người ngồi thoải mái, cùng cụm đèn hậu thiết kế thời trang. Ngoài ra, xe còn sở hữu mâm đúc thể thao, sàn để chân phẳng dễ sử dụng, và cốp xe khá rộng nằm dưới yên, mang lại tính thực dụng cao. Một điểm đáng chú ý là màn hình hiển thị kỹ thuật số dạng TFT, cho phép hiển thị thông tin một cách rõ nét và hiện đại – điều ngày càng phổ biến trên các dòng xe điện cao cấp.

Suzuki e-Access được trang bị pin LFP (Lithium Iron Phosphate) dung lượng 3.07 kWh, kết hợp với động cơ điện công suất 4.1 kW được gắn trực tiếp vào tay đòn phía sau. Theo công bố, xe có thể đạt vận tốc tối đa 71 km/h, với phạm vi di chuyển 95 km cho mỗi lần sạc đầy – phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

Về thời gian sạc, hãng cho biết e-Access mất khoảng 4 giờ 30 phút để sạc từ 0% đến 80%, đây là mức thời gian tương đối chấp nhận được trong phân khúc. Không chỉ dừng lại ở sạc tiêu chuẩn, Suzuki cũng dự kiến sẽ phát triển hệ thống trạm sạc nhanh nhằm đem tới nhiều thuận lợi cho người sử dụng xe điện của hãng.