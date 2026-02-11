Cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho ôtô từ 1/3

Theo quy định hiện nay, sau khi đăng kiểm xe đạt yêu cầu, chủ xe sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định bản giấy. Việc in ấn giấy tờ này làm tăng chi phí cho các cơ sở đăng kiểm. Trong quá trình sử dụng, giấy chứng nhận cũng dễ bị mất, hỏng, phải xin cấp lại, gây phiền hà cho chủ phương tiện.

Để khắc phục những bất cập trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đầu tư xây dựng phần mềm, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ việc cấp giấy chứng nhận kiểm định bản điện tử.

Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Trên giấy chứng nhận kiểm định sẽ thể hiện đầy đủ thông tin về phương tiện, thời hạn kiểm định, mức khí thải mà xe đạt được (như mức 3, mức 4...). Đồng thời, giấy chứng nhận có mã QR liên kết tới bản điện tử được lưu trữ trên trang của Cục Đăng kiểm.

Xe kiểm định tại một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Chủ xe có thể chủ động tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử trên website của Cục Đăng kiểm, tải về hoặc in ra khi cần thiết.

Đối với công tác kiểm tra, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết dữ liệu kiểm định đã đồng bộ từ hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm sang cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng, sau đó thông tin tiếp tục được kết nối với Bộ Công an để tích hợp vào các ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu cập nhật theo thời gian thực và xác thực số. Vì vậy Cục Đăng kiểm đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất với Bộ Công an việc tích hợp dữ liệu giấy chứng nhận kiểm định vào các ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Bỏ dán tem kiểm định trên kính ôtô từ năm 2027

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cũng cho biết đã tham mưu Bộ Xây dựng trình Chính phủ dự thảo nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; hoạt động của cơ sở đăng kiểm và niên hạn sử dụng xe cơ giới.

Theo dự thảo, từ ngày 1/1/2027, ôtô sẽ không còn phải dán tem kiểm định trên kính trước. Việc quản lý phương tiện sẽ được thực hiện thông qua dữ liệu điện tử, kết hợp hệ thống camera AI và các nền tảng số. Việc bỏ tem dán giúp giảm chi phí in ấn cho các trung tâm đăng kiểm và hạn chế tình trạng tem bị bong tróc, hư hỏng hoặc làm giả. Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát cũng thuận lợi hơn khi lực lượng chức năng khai thác trực tiếp dữ liệu số, không phụ thuộc vào tem dán trên kính xe.